ΕΦΚΑ - Συντάξεις: Ο “Πύργος Ελέγχου” τέθηκε σε λειτουργία

Νέο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και εκείνων που εκδίδονται καθημερινά.

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Πύργος Ελέγχου στον ΕΦΚΑ, ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και εκείνων που εκδίδονται καθημερινά από τις διευθύνσεις απονομών του Οργανισμού. Παράλληλα, σε πρώτη φάση, τέθηκε ένας συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος με άμεση εφαρμογή, που είναι η έκδοση τριών συντάξεων από τον κάθε υπάλληλο-εισηγητή ανά ημέρα.

Συγκεκριμένα, το νέο ψηφιακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στο «πράσινο κτίριο» του ΕΦΚΑ στη Λ. Κηφισίας και παρουσιάστηκε σήμερα στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, στον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλόγλου και στη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «ο Πύργος Ελέγχου αναβαθμίζει συνολικά τον ΕΦΚΑ και επιτρέπει στη διοίκηση, τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων και στους διευθυντές των δομών απονομής σε όλη την Ελλάδα, να έχουν άμεση πληροφόρηση, 24ώρες το 24ωρο και σε πραγματικό χρόνο, για όλα τα δεδομένα που αφορούν:

το πλήθος των εκκρεμών συντάξεων τόσο συνολικά όσο και ανά τ. Ταμείο, καθώς και ανά κατηγορία αιτήσεων (γήρατος, αναπηρίας, κ.λπ.), το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά τ. Ταμείο και ανά ημέρα, μήνα, έτος, κ.λπ., το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα, το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά διεύθυνση, αλλά και ανά εισηγητή.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο των διευθύνσεων απονομής, προκύπτουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις εκδοθείσες συντάξεις τόσο ανά διεύθυνση, όσο και ανά εισηγητή. Είναι χαρακτηριστικό πως 25% των υπαλλήλων εκδίδουν έως δύο συντάξεις ο καθένας το μήνα, ενώ το καλύτερο 25% των υπαλλήλων εκδίδουν από 45 συντάξεις ο καθένας το μήνα.

Γι' αυτό, σε πρώτη φάση, τέθηκε τόσο από τον υπουργό Εργασίας όσο και από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ ένας συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος με άμεση εφαρμογή, που είναι η έκδοση τριών συντάξεων από τον κάθε υπάλληλο-εισηγητή ανά ημέρα, με καθημερινό έλεγχο της απόδοσης των διευθύνσεων, των διευθυντών και των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την έκδοση των συντάξεων».

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Ο Πύργος Ελέγχου του ΕΦΚΑ είναι ένα νέο ηλεκτρονικό εργαλείο δουλειάς, με το οποίο ο Οργανισμός μπορεί να διαπιστώσει πώς προχωρούν τα πράγματα στις συντάξεις, ποια διεύθυνση δουλεύει, ποια δεν δουλεύει, ποιος εισηγητής δουλεύει και ποιος όχι. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν και οι αναγκαίες κινήσεις, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην έκδοση των συντάξεων. Θα υπάρχει στοχοθεσία και στοχευμένες παρεμβάσεις στις προβληματικές περιπτώσεις. Σε πρώτη φάση, θέτουμε έναν στόχο τριών συντάξεων την ημέρα για κάθε εισηγητή και βεβαίως θα υπάρχει αντίστοιχη πίεση στους διευθυντές, γιατί οφείλουμε όλοι, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, διοίκηση και φυσικά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, να είμαστε εντάξει απέναντι στους ασφαλισμένους, διότι αυτό είναι στην πραγματικότητα η κοινωνική πολιτική και όχι τα συνθήματα και τα μεγάλα λόγια του καθενός!».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, τόνισε: «Σε κάθε Οργανισμό η συνεχής παρακολούθηση της εικόνας των εργασιών του είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έλειπε, μέχρι τώρα, στον ΕΦΚΑ και αυτό που βλέπουμε να γίνεται αυτήν τη στιγμή στο κτίριο που έχουμε ονομάσει control tower, είναι πραγματικά μία συλλογή πολύτιμης πληροφορίας τόσο για την οργάνωση όλου του φορέα, όσο και για την παρακολούθηση των επιμέρους λειτουργιών του. Νομίζω ότι όλα τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν σήμερα είναι εξαιρετικά χρήσιμα, θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία του ΕΦΚΑ, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας και για την ευημερία των πολιτών».

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής, σημείωσε: «Από σήμερα, έχουμε στα χέρια μας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο δουλειάς και θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές του».

Στην παρουσίαση του Πύργου Ελέγχου παρόντες ήταν ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο Project Manager για τις εκκρεμείς συντάξεις Μιχάλης Κεφαλογιάννης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΦΚΑ και της PwC, που ανέλαβαν την υλοποίηση του συστήματος.

Η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου τόνισε: "Δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους δεν υπάρχει “Πύργος Ελέγχου” για τις αντικοινωνικές και αντιασφαλιστικές πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την απαξίωση του ΕΦΚΑ, τον τριπλασιαμό των εκκρεμών συντάξεων και το φιάσκο των αναδρομικών που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο τους συνταξιούχους".

