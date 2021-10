Παράξενα

Κοζάνη: Αρκούδα δάγκωσε κυνηγό - Τον έσωσε το κινητό του (βίντεο)

Πώς περιέγραψε ο κυνηγός στον ΑΝΤ1 την στιγμή της επίθεσης.

«Οι αρκούδες είναι συχνό φαινόμενο, έχουμε συνηθίσει την παρουσία τους τόσα χρόνια στο βουνό, όμως μέχρι τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα με τις αρκούδες και με τους ανθρώπους». Την απίστευτη - και παρολίγον πολύ επικίνδυνη - ιστορία του, περιέγραψε ο Θανάσης Γάτας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα".

Σε μία συνηθισμένη μέρα, που ανέβηκε στο βουνό για κυνήγι μαζί με φίλους του, δέχθηκε επίθεση από αρκούδα.

«Μια αρκούδα, παρά τη φασαρία που κάναμε, έμεινε στη φωλιά της». Ο κ. Γάτας, έκανε φασαρία - συγκεκριμένη διαιδικασία του κυνηγιού - ώστε να κατευθυνθούν τα γουρούνια προς το σημείο που ήταν οι υπόλοιποι κυνηγοί για να τα "χτυπήσουν".

«Πέρασα από κοντά της σε απόσταση 1 μέτρου και ξαφνικά πετάχτηκε. Το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πέσω προς την άλλη πλευρά για να αποφύγω την αρκούδα που έπεφτε πάνω μου. Αυτή, όμως, αντί να φύγει, γύρισε και με δάγκωσε στο δεξί μου μηρό»

Φαίνεται πως μέσα στην άτυχη αυτή στιγμή... στάθηκε τυχερός, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε «Ήμουν τυχερός, γιατί είχα στην τσέπη μου το κινητό μου και δεν μου έκανε ζημιά»

Στην ερώτηση για το αν θα ξαναπάει για κυνήγι μετά την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα, ο ίδιος είπε:«Και βέβαια θα ξαναπάω».

