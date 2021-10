Πολιτική

Κωνσταντίνος Φλώρος: Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ (εικόνες)

Το Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής απονεμήθηκε στον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι.

Το Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής απένειμε στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, ο Γάλλος ομόλογός του, στρατηγός Thierry Burkhard, με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter επισυνάπτοντας σχετικές φωτογραφίες από την υποδοχή και παρασημοφόρησή του: «Θερμή υποδοχή από τον Γάλλο ομόλογό μου. Ύψιστη τιμή η παρασημοφόρησή μου με το Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική Δημοκρατία. Έτοιμοι για στρατιωτική υλοποίηση του ελληνογαλλικού πυλώνα #Ειρήνη #Σταθερότητα στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται, ότι η επίσκεψη του Έλληνα Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Παρίσι εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την «εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια», προκειμένου να ακολουθήσει η εξειδίκευσή της σε ζητήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Arrivee en France!



Θερμή υποδοχή από τον Γάλλο ομόλογό μου @CEMA_FR



Ύψιστη τιμή η παρασημοφόρησή μου με το Μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής από την ???? Δημοκρατία.



Έτοιμοι για την στρατιωτική υλοποίηση του ???????? πυλώνα #Ειρηνη #Σταθεροτητα στην ευρύτερη περιοχή.



???????? #Συμμαχια pic.twitter.com/nTMDl1NbjL — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) October 22, 2021

