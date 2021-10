Αθλητικά

Κολοσσός - Ιωνικός: Νέα νίκη για τους Ροδίτες

Τρίτη νίκη σε τέσσερις αγώνες στη Basket League και δεύτερη εντός έδρας σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τον Κολοσσό.



Τρίτη νίκη σε τέσσερις αγώνες στη Basket League και δεύτερη εντός έδρας σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τον Κολοσσό, που επικράτησε με 88-81 του Ιωνικού το απόγευμα του Σαββάτου στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.

Η ομάδα του Ηλία Καντζούρη είχε σε σπουδαίο βράδυ τον Τζόρνταν Φλόιντ που έκανε καταπληκτικό ντεμπούτο με 24 πόντους (6/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 9/13 βολές σε 21 λεπτά), αλλά και τον Κένι Γουίλιαμς που σταμάτησε στους 21 (6/10 τρίποντα) την ώρα που ο Βασίλης Ξανθόπουλος μοίραζε 12 ασίστ σε άλλο ένα σεμινάριο πλέι μέικινγκ.

Κορυφαίος του Ιωνικού, ήταν ο Κωστής Γόντικας που έγραψε ένα πληθωρικό double-double (21 πόντοι - 12 ριμπάουντ).

Οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» με την άμυνά τους τον Ιωνικό στο δεύτερο ημίχρονο (τον κράτησαν κάτω από τους 20 πόντους σε τρίτη και τέταρτη περίοδο, αντίστοιχα) και με τους Φλόιντ, Ουίλιαμς να «βομβαρδίζουν» το αντίπαλο καλάθι ξέφυγαν με +8 (75-67) στο 33΄, χωρίς να αισθανθούν την ανάσα του Ιωνικού στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 45-46, 66-63, 88-81

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίροβ 2, Ουίλιαμς 21 (6), Μίλερ 8, Τιλί 7 (1), Ποτ 6 (1), Ξανθόπουλος 4, Μαργαρίτης 11 (1), Φλόιντ 24 (1), Χατζηδάκης 3, Σλαφτσάκης 2.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Άρτις 8 (1), Κολοβέρος 12 (1), Αθηναίου 7 (1), Γόντικας 21, Χουγκάζ 4 (1), Μουστάφα 6, Χατζηκυριάκος, Τζέρμαν 20 (4), Μούρτος, Γκιουζέλης 3 (1).

