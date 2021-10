Κοινωνία

Πέραμα: Ένταση με Ρομά για το αιματηρό επεισόδιο

Συγκέντρωση του "Ρουβίκωνα" στα Εξάρχεια.



Ένταση σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στον Ασπρόπυργο, από Ρομά που συγκεντρώθηκαν με αφορμή την καταδίωξη στο Πέραμα που κόστισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Δεκάδες άτομα, έκαψαν λάστιχα στο δρόμο και προκάλεσαν ένταση στην γέφυρα Ασπροπύργου, στην λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και λίγο αργότερα η ένταση σταμάτησε.

Την ίδια ώρα, συγκέντρωση διοργανώνει ο Ρουβίκωνας στην πλατεία Εξαρχείων, για τον θάνατο του 20χρονου στο Πέραμα. Οι συγκεντρωμένοι έχουν ανάψει φωτιές.

Εν τω μεταξύ, στην εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 21:00 οι επτά αστυνομικοί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και συμμετείχαν στην αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού κλεμμένου αυτοκινήτου.