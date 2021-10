Κοινωνία

Κορονοϊός: Ο Μητροπολίτης Μάνης διασωληνώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρή φαίνεται πως είναι η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Μάνης.

Με συμπτώματα κορονοϊού νοσηλεύεται από το πρωί της Κυριακής στον Ευαγγελισμό ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, καθώς τα επίπεδα του οξυγόνου είναι πολύ χαμηλά και για το λόγο αυτόν, επισπεύστηκε η διασωλήνωσή του.

Πηγή: orthodoxia.info

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Νίκος Σαμπάνης: το θύμα των πυροβολισμών (εικόνες)

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: “Καλά τους έκανα”, είπε ο δράστης

Διαθήκη Μίκη Θεοδωράκη: Η επιστολή του Νίκου Κουρή και το τεστ DNA