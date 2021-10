Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: “Κόκκινο” το ντέρμπι

Τη μοναξιά της κορυφής στη Super League εξακολουθεί ν΄ απολαμβάνει ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 2-1 επί του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, στο ντέρμπι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς χωρίς να φτάσει σε υψηλά στάνταρ απόδοσης αντέδρασε άμεσα μετά την πρώτη ευρωπαϊκή της ήττα την περασμένη Πέμπτη στην Φρανκφούρτη. Μετά από ένα αναγνωριστικό πρώτο 20λεπτο, εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ (σ.σ. κυρίως του Εσίτι), πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 9 λεπτά, βάζοντας τις βάσεις για το 5ο εφετινό της «τρίποντο».

Οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους προσπάθησαν στο β΄ μέρος ν΄ αντιδράσουν, μείωσαν στο 81΄ με τον Μουργκ, αλλά «πλήρωσαν» τα ατομικά λάθη του Εσίτι στο πρώτο ημίχρονο. Μετά από 3 εκτός έδρας νίκες η ομάδα του Λουτσέσκου γνώρισε την πρώτη ήττα μακριά από την Τούμπα και δεύτερη συνολικά στο πρωτάθλημα, μένοντας στο -4 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Συμπληρώθηκαν τα πρώτα 15 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ επιλέγει να αμύνεται χαμηλά όταν έχει την κατοχή ο Ολυμπιακός. Στην δική του κατοχή αλλάζει πολλές κοντινές σίγουρες πάσες. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του Ολυμπιακού να δημιουργήσει προϋποθέσεις να παίξει στο ένας με έναν ο Ροντρίγκες με τον Σίντκλεϊ.

Το πρώτο 20λεπτο πέρασε εντελώς... απαρατήρητο στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αμυνθεί περισσότερο, από το να επιτεθεί, ο Ολυμπιακός προσπάθησε με πίεση στην πρώτη πάσα των αντιπάλων του να βρει τους διαδρόμους για ν΄ απειλήσει, χωρίς να βγάλει την μεγάλη φάση.

Παρότι το ντέρμπι κυλούσε ήρεμα και χωρίς φάσεις, στο 21ο λεπτό από το τραγικό λάθος του Εσίτι έξω από την περιοχή (κράτησε αδικαιολόγητα την μπάλα και του την πήρε ο Ρέαμπτσιουκ), ο Αγκιμπού Καμαρά με συρτό σουτ κι αφού η μπάλα βρήκε στο πόδι του Βαρέλα κι άλλαξε πορεία, αιφνιδίασε τον Πασχαλάκη για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Το γκολ ανέβασε πάρα πολύ ψυχολογικά τους Πειραιώτες που σιγά-σιγά κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο. Στο 28΄ το σουτ του Μαντί Καμαρά έξω από την περιοχή έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 29΄ ο Ελ Αραμπί είχε διπλό δοκάρι. Στο σουτ που επιχείρησε αρχικά από το γύρισμα του Λαλά και την επέμβαση του Πασχαλάκη η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο και στην επαναφορά της η κεφαλιά του Μαροκινού βρήκε και πάλι το πάνω μέρος του δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Ένα λεπτό μετά ήρθε το 2-0 για τους «ερυθρόλευκους». Πάλι από λάθος του Εσίτι στη μεσαία γραμμή, ο Αγκιμπού Καμαρά πήρε την μπάλα, τροφοδότησε την κατάλληλη στιγμή τον Μασούρα κι ο τελευταίος πλάσαρε υποδειγματικά τον εξερχόμενο Πασχαλάκη.

Τρίτο δοκάρι είχε ο Ολυμπιακός στο 50ό λεπτό, μετά το σουτ του Αγκιμπού Καμαρά και τη νέα σωτήρια επέμβαση του Πασχαλάκη. Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» στα δοκάρια των γηπεδούχων με τον Μιχαηλίδη στο 58΄, ο οποίος απέναντι από τον Βατσλίκ «σημάδεψε» την οριζόντια δοκό με το δυνατό σουτ που επιχείρησε.

Συνέχισε να πιέζει ο «Δικέφαλος» για το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς και το πέτυχε στο 81΄ με τον νεοεισελθόντα στο ματς (79΄) Μουργκ, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Βατσλίκ από κοντά. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού δούλεψε σωστά και δεν κινδύνεψε.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Μ. Καμαρά (70΄ Μπουχαλάκης), Εμβιλά, Ροντρίγκες (46΄ Ονιεκούρου), Α. Καμαρά (83΄ Κούντε), Μασούρας (83΄ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (59΄ Τικίνιο)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ (60΄ Βιεϊρίνια), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ροντρίγκο, Εσίτι (46΄ Ελ Καντουρί), Σβαμπ, Μπίσεσβαρ (59΄ Μιτρίτσα - 79΄ Μουργκ), Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Άκπομ (59΄ Σβιντέρσκι)

