Πέραμα: στο “φως” υπηρεσιακές αναφορές αστυνομικών για την καταδίωξη

Όσα διαδραματίστηκαν στο Πέραμα κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.

Στο "φως" έρχονται οι υπηρεσιακές αναφορές των αστυνομικών που εκτελούσαν βάρδια στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης τη νύχτα της αιματηρής καταδίωξης στο Πέραμα, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών ένας 20χρονος Ρομά.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Καθημερινή, αξιωματικός που εκτελούσε χρέη προϊσταμένου στο Κέντρο Επιχειρήσεων περιέγραψε ότι στις 11.45 μ.μ. μια ομάδα ΔΙ.ΑΣ. ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων ότι ακολουθεί ύποπτο όχημα στην οδό Θηβών με κατεύθυνση το Αιγάλεω, το οποίο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Το λευκό Hyundai κινήθηκε κατά μήκος των λεωφόρων Θηβών και Αθηνών αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και παραβιάζοντας φανάρια προκειμένου να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που το καταδίωκαν.

Ο αξιωματικός περιγράφει, στην αναφορά του σε ανωτέρους του, ότι ύστερα από διαταγή του επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης ύψωσε τον τόνο της φωνής του και έδωσε εντολή στους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. να σταματήσουν την καταδίωξη ώστε να μην υπάρξει τραυματισμός αστυνομικών, υπόπτων ή πολιτών. Κατά τον αξιωματικό, η εντολή για διακοπή της καταδίωξης φέρεται να δόθηκε περισσότερες από μια φορές σε αυστηρό και έντονο τόνο. «Διαβιβάστηκε πολλάκις σε αυστηρό και έντονο τόνο προκειμένου καμία ομάδα να μην εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο με το ανωτέρω όχημα» καταθέτει.

Όπως υποστηρίζει, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά απάντησαν μέσω ασυρμάτου ότι έλαβαν την εντολή και διέκοψαν την καταδίωξη καθώς και ότι κατόπιν αυτού οι αστυνομικοί στο Κέντρο Επιχειρήσεων θεώρησαν το συμβάν ως λήξαν και επανήλθαν στη φυσιολογική ροή διαχείρισης των περιστατικών. «Μετά τις εντολές του Κέντρου περί μη εμπλοκής των σταθμών, διαβιβάστηκε στον επικεφαλής της ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά εάν έλαβε τις εντολές και εκείνος διαβίβασε ότι έλαβε τις εντολές και δεν συνεχίζει πλέον να ακολουθεί, χωρίς να γνωρίζει εάν συνεχίζει κάποια άλλη ομάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αναφορά.

Από αστυνομικό της ΔΙ.ΑΣ. όμως, δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, διαβιβάστηκε μέσω ασυρμάτου στο Κέντρο Επιχειρήσεων ότι υπάρχει επείγον περιστατικό με πυροβολισμούς και εμβολισμό υπηρεσιακών οχημάτων και ότι υπάρχουν τραυματίες στην οδό Ελπίδος στο Πέραμα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να επισημαίνει στην αναφορά του ο ίδιος αξιωματικός, μόνο τότε το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε ότι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. από τη Δυτική Αττική είχαν συνεχίσει να καταδιώκουν το όχημα, δίχως να διαβιβάσουν το παραμικρό στο Κέντρο.

Η μαρτυρία ανώτερου αξιωματικού

Άλλος, ανώτερος αξιωματικός, ο οποίος τη βραδιά του συμβάντος βρισκόταν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., έδωσε την ίδια περιγραφή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι η ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά κατόπιν εντολής διέκοψε την καταδίωξη καθώς και ότι δικυκλιστές της ομάδας από το Αιγάλεω και το Χαϊδάρι συνέχισαν να ακολουθούν το ύποπτο όχημα χωρίς όμως να ενημερώσουν το κέντρο.

«Το όχημα εντοπίστηκε από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αιγάλεω και του Χαϊδαρίου και το ακολούθησε χωρίς να έχουν ενημερώσει περί αυτού το Κέντρο», κατέθεσε χαρακτηριστικά. Ο συγκεκριμένος πάντως φρόντισε να επισημάνει ότι το κρίσιμο για την έκβαση της υπόθεσης διάστημα πριν τους πυροβολισμούς απουσίαζε από το Κέντρο Επιχειρήσεων καθώς είχε πάει στην τουαλέτα. «Στις 11.50 μ.μ. άκουσα μια φωνή από το Κέντρο της Αμέσου Δράσεως και τη λέξη “Κόφτο” χωρίς τίποτα περαιτέρω. Μετά από λίγα λεπτά πήγα στην τουαλέτα και με την επιστροφή μου άκουσα από τον ασύρματο για πυροβολισμούς». Οι αστυνομικοί πάντως που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με τους τρεις Ρομά κάνοντας χρήση των υπηρεσιακών του όπλων και τραυματίζοντας θανάσιμα έναν από τους υπόπτους υποστηρίζουν ότι ουδέποτε άκουσαν την εντολή του Κέντρου Επιχειρήσεων να διακόψουν την καταδίωξη.

Αρμόδιες πηγές διαψεύδουν τις αναφορές αξιωματικών

Αρμόδιες πηγές, που υπήρξαν αυτήκοοι μάρτυρες όσων διημείφθησαν μέσω ασυρμάτου το κρίσιμο διάστημα της καταδίωξης, μίλησε στην "Καθημερινή" επιβεβαιώνοντας ότι ο εκφωνητής στο Κέντρο Επιχειρήσεων ζητούσε συνεχώς από τους δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να διακόψουν την καταδίωξη, όταν το ύποπτο όχημα άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς. Ωστόσο, προχώρησαν σε δύο επισημάνσεις που διαψεύδουν σε ένα βαθμό όσα περιγράφουν στις αναφορές τους οι αξιωματικοί του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Σημείωσαν ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη συνομιλία από την οποία να προκύπτει ότι ο επικεφαλής της ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά διαβίβασε στο Κέντρο ότι πράγματι άκουσε την εντολή και διέκοψε την καταδίωξη. Περιέγραψαν ακόμα ότι οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ. Αιγάλεω και Χαϊδαρίου ενημέρωναν, με εξαίρεση ένα μικρό κενό διάρκειας λίγων λεπτών, για το που βρίσκονται στη διάρκεια της καταδίωξης και επομένως το Κέντρο Επιχειρήσεων γνώριζε ότι μετείχαν στο ανθρωποκυνηγητό.

Τελικά, το λευκό Hyundai που όπως προέκυψε αργότερα ήταν κλεμμένο μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και εγκλωβίστηκε από λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο οδηγός του ύποπτου οχήματος προσπάθησε να ξεφύγει εμβολίζοντας τους αστυνομικούς με τους τελευταίους να πυροβολούν συνολικά 30 φορές κατά του οχήματος. Από τις σφαίρες τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός και σοβαρά ένας ακόμα ύποπτος, ενώ ο τρίτος επιβάτης κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με μια εκδοχή, πρώτος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές ο επικεφαλής της ομάδας με στόχο την ακινητοποίηση του οχήματος, με τους υπόλοιπους αστυνομικούς να θεωρούν εσφαλμένα ότι δέχονται πυροβολισμούς από τους επιβάτες του Ι.Χ. και να απαντούν με καταιγισμό πυρών. Σε κάθε περίπτωση, η εσωτερική έρευνα που παρήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναμένεται, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι επτά αστυνομικοί απολογούνται την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή.

