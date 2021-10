Κοινωνία

Κατερίνη: Παιδί παρύρθηκε από ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο οδηγός.

Ένα κοριτσάκι δύο ετών παρασύρθηκε από όχημα σε κεντρικό δρόμο της Κατερίνης, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το παιδάκι μαζί με τους κηδεμόνες του είχε πάει στην παιδική χαρά όταν, λίγο πριν τις 16:00, διέφυγε της προσοχής τους, βγήκε έξω στον δρόμο και παρασύρθηκε από φορτηγάκι που πέρναγε εκείνη την ώρα από το σημείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή με μικρά σημάδια βελτίωσης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: τούμπαρε αυτοκίνητο με παιδιά (εικόνες)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Καβάλα: Νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς