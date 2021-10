Κόσμος

Ιαπωνία: Η πριγκίπισσα Μάκο παντρεύτηκε έναν... “κοινό θνητό” (βίντεο)

Αποκήρυξε τον αυτοκρατορικό της τίτλο αφού παντρεύτηκε έναν "κοινό θνητό", όπως ορίζει η ιαπωνική νομοθεσία.

Η πριγκίπισσα Μάκο της Ιαπωνίας, η ανιψιά του αυτοκράτορα, παντρεύτηκε τον Κέι Κομούρο, τον αγαπημένο της από τα φοιτητικά της χρόνια, αποκηρύσσοντας τον αυτοκρατορικό της τίτλο και λέγοντας ότι είναι αποφασισμένη να έχει μια ευτυχισμένη ζωή με τον «αναντικατάστατο» σύζυγό της ύστερα από έναν ταραχώδη αρραβώνα. η ανιψιά του αυτοκράτορα, παντρεύτηκε τον Κέι Κομούρο, τον αγαπημένο της από τα φοιτητικά της χρόνια, αποκηρύσσοντας τον αυτοκρατορικό της τίτλο και λέγοντας ότι είναι αποφασισμένη να έχει μιαύστερα από έναν ταραχώδη αρραβώνα.

Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή κοινή συνέντευξη Τύπου με τον νέο της σύζυγο, η Μάκο είπε ότι οι «εσφαλμένες» αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για τον Κομούρο της είχαν προκαλέσει βαθιά θλίψη, άγχος και φόβο.

Η Μάκο διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) νωρίτερα φέτος ύστερα από τετραετή αρραβώνα που σημαδεύτηκε από οικονομικά σκάνδαλα και που βρέθηκε στο μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για τον γάμο μας. Λυπάμαι πολύ για αυτούς στους οποίους προκαλέσαμε προβλήματα…», δήλωσε η Μάκο, η οποία από τώρα και στο εξής θα είναι γνωστή ως Μάκο Κομούρο, καθώς αποκήρυξε τον αυτοκρατορικό της τίτλο αφού παντρεύτηκε έναν κοινό θνητό, όπως ορίζει η ιαπωνική νομοθεσία.

που συνηθίζονται σε αυτοκρατορικούς γάμους, μεταξύ των οποίων και μία δεξίωση, ενώ η Μάκο αρνήθηκε επίσης το έκτακτο επίδομα του περίπου 1,3 εκατ. δολαρίων που καταβάλλεται σε γυναίκες που αποχωρούν από την αυτοκρατορική οικογένεια ύστερα από τον γάμο τους. Το ζευγάρι, και οι δύο 30 ετών, παντρεύτηκε το πρωί αφού αξιωματούχος από την Υπηρεσία Αυτοκρατορικού Οίκου, που οργανώνει τις ζωές των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας, υπέβαλε έγγραφα σε τοπική υπηρεσία για την καταχώριση του γάμου τους. Το ζευγάρι αψήφησε την παράδοση καθώς αγνόησε τα έθιμα και τις τελετέςμεταξύ των οποίων και μία δεξίωση, ενώ η Μάκο αρνήθηκε επίσης το έκτακτο επίδομα του περίπου 1,3 εκατ. δολαρίων που καταβάλλεται σε γυναίκες που αποχωρούν από την αυτοκρατορική οικογένεια ύστερα από τον γάμο τους.

Ο αρραβώνας αρχικά αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από τον ιαπωνικό λαό πριν από τέσσερα χρόνια, αλλά σύντομα επισκιάστηκε από προβλήματα καθώς τα ταμπλόιντ έκαναν λόγο για οικονομικό σκάνδαλο που αφορούσε τη μητέρα του Κομούρο, με αποτέλεσμα τα φώτα της δημοσιότητας να στραφούν σε εκείνον και ο γάμος να αναβληθεί. Ο Κομούρο έφυγε από την Ιαπωνία για νομικές σπουδές στη Νέα Υόρκη το 2018 και επέστρεψε τον περασμένο μήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κομούρο είπε ότι αγαπάει τη Μάκο και δεσμεύεται να την στηρίζει και την προστατεύσει, σε μια ασυνήθιστη γλώσσα για όποιον συνδέεται με την αυτοκρατορική οικογένεια. «Θέλω να περάσω τη μόνη ζωή που έχω με αυτή που αγαπώ», είπε.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν νωρίτερα από τα τηλεοπτικά δίκτυα, φαίνεται η Μάκο να φοράει ένα γαλάζιο φόρεμα κα πέρλες, αποχαιρετώντας τους γονείς και την 26χρονη αδελφή της, την Κάκο, στην είσοδο του σπιτιού τους. Αν και όλοι φορούσαν μάσκες, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό στην Ιαπωνία, η μητέρα της φάνηκε να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Αν και η Μάκο υποκλίθηκε επίσημα στους γονείς της, με την αδελφή της αγκαλιάστηκαν.

Ο Κομούρο, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και γραβάτα, έκανε μια σύντομη υπόκλιση στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι του καθώς αναχώρησε το πρωί χωρίς, ωστόσο, να κάνει δηλώσεις. Η πιο χαλαρή συμπεριφορά του από τότε που επέστρεψε στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένης και της αλογοουράς που είχε αλλά έκοψε πριν από τον γάμο, είχε προκαλέσει φρενίτιδα στις εφημερίδες ταμπλόιντ.

Μερικούς μήνες ύστερα από την ανακοίνωση του αρραβώνα τους σε συνέντευξη Τύπου, οι ταμπλόιντ έκαναν λόγο για οικονομική διαμάχη μεταξύ της μητέρας του Κομούρο και του πρώην αρραβωνιαστικού της, με τον άνδρα να ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος δεν του είχαν αποπληρώσει χρέος ύψους περίπου 35.000 δολαρίων. Απουσία ξεκάθαρων εξηγήσεων από την Υπηρεσία του Αυτοκρατορικού Οίκου, το θέμα απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης. Το 2021, ο Κομούρο εξέδωσε μια εξήγηση 24 σελίδων και είπε ότι θα πληρώσει προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.

Το ζευγάρι θα ζήσει στην Νέα Υόρκη αφού η Μάκο κάνει αίτηση για διαβατήριο, για πρώτη φορά στη ζωή της.