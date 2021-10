Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Απολογήθηκαν οι αστυνομικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Τζάνειο μεταβαίνει η ανακρίτρια. Τι υποστηρίζουν οι επτά αστυνομικοί για τον 14χρονο που παραδόθηκε.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των επτά αστυνομικών στην 4η τακτική ανακρίτρια Πειραιά που κατηγορούνται για το θάνατο του 18χρονου Ρομά μετά την καταδίωξη στο Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει απαγγελθεί υποστηρίζοντας πως δεν είχαν ανθρωποκτόνο δόλο και ότι δεν σκόπευαν να ανοίξουν πυρά έναντι των επιβαινόντων στο όχημα.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορός τους, Αλέξης Κούγιας τόνισε ότι η ανακρίτρια έκανε εξαντλητικές ερωτήσεις στους αστυνομικούς και θα μεταβεί απόψε στο Τζάνειο Νοσοκομείο προκειμένου να πάρει απολογία από τον τρίτο επιβαίνοντα στο όχημα που έχει τραυματιστεί στη διάρκεια της καταδίωξης στο Πέραμα. Ο νεαρός έχει τραυματιστεί αλλά σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Όσο αφορά στον 14χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε ως οδηγός του οχήματος ο κ. Κούγιας τόνισε ότι διαφέρει ως προς το ύψος και το σωματότυπο του ατόμου που είδαν οι αστυνομικοί να διαφεύγει.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να καταθέσουν και στον εισαγγελέα και στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση τόσο των επτά αστυνομικών όσο και των δύο ανηλίκων Ρομά.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: ακύρωση παρελάσεων και στο Κιλκίς

Χριστοδουλάκης για Γεννηματά: Στο βλέμμα της χωρούσαν όλοι

Εξάρχεια - ΜΑΤ: Εισαγγελική έρευνα για τον αστυνομικό που έσπασε τζαμαρία (βίντεο)