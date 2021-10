Συνταγές

Συνταγή: Ριζότο με κοτόπουλο και σαφράν από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράστηκε τα "μυστικά" που θα απογειώσουν τη γεύση.

Ριζότο με κοτόπουλο και σαφράν έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Πέτρος Συρίγος!

Δες βήμα - βήμα την συνταγή που θα λατρέψεις...

Συστατικά για το ριζότο με κοτόπουλο του αγαπημένου μας σεφ

300γρ. ρύζι Arborio

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου

1 κ.σ ελαιόλαδο

1 μεγάλο λευκό κρεμμύδι

1 σκ. σκόρδο

100 ml κρασί

1 φακελάκι σαφράν

5 κ.σ ζεστό νερό

200γρ. τριμμένη παρμεζάνα

150 γρ. φρέσκο βούτυρο σε κύβους (κρύο)

800ml ζωμό κότας

Αλάτι, Πιπέρι

Η συνταγή για το ριζότο

Σε ένα κατσαρολάκι ή σε μία φαρδιά κατσαρόλα ή σε ένα τηγάνι κάνουμε το ριζότο.

Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο , λίγο βουτυράκι ένα μικρό κομμάτι. Το ριζότο πάντα σε δυνατή φωτιά. Προσθέτω λίγο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. το σωτάρουμε και προσθέτουμε λίγο σκόρδο.

Έπειτα, βάζουμε το ρύζι. Πρέπει να σωταριστεί λίγο και σβήνουμε με λευκό κρασί και ανακατεύουμε .

Είμαστε πάνω από το φαγητό και προσθέτουμε το ζωμό του κοτόπουλου μέχρι να το "πιει" όλο.

Κλέινουμε τη φωτιά , προσθέτουμε βούτυρο προσθέτουμε παρμεζάνα για να δέσει το ριζότο μας.

Λίγο πριν τεέιώσει το ριζότο προσθέτουμε το σαφράν , που δόνει στο ριζότο αυτό το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα.

Αλάτι και πιπέρι.

