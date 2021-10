Πολιτική

Μέρκελ: Η άφιξη στην Αθήνα και το δείπνο με Μητσοτάκη

Η τελευταία επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα ως Καγκελάριος της Γερμανίας. Ποιες συναντήσεις θα έχει.

Στην Αθήνα προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Πέμπτης το αεροπλάνο που μετέφερε στη χώρα μας, από το Βερολίνο, την Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ. Απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στην Καγκελάριο.

Η Άγκελα Μέρκελ επισκέπτεται την Ελλάδα για τελευταία φορά ως Καγκελάριος της Γερμανίας, έπειτα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού.

Το αυριανό πρόγραμμα της Καγκελαρίου αρχίζει στις 9 το πρωί με την ομιλία της σε νέους, που θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου στις 10:15 θα συναντήσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ακολούθως, στις 10:50, η κ. Μέρκελ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τη συνάντησή τους, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της Καγκελαρίου στην Ελλάδα, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες της Αττικής. Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται απογευματινές-βραδινές ώρες της Πέμπτης, 28 Οκτωβρίου και πρωινές-μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 29 Οκτωβρίου, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

