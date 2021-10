Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: στη Μεσαρά η κηδεία της 48χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στην άτυχη Νεκταρία. Ο συζυγοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Το μεσημέρι κορυφώνεται το δράμα με την άγρια δολοφονία της 48χρονης Νεκταρίας από τον πρώην σύζυγό της.

Η άτυχη γυναίκα θα κηδευτεί στον τόπο καταγωγής της, τον Αμπελούζο στη Μεσαρά, στις 2:00 το μεσημέρι παρουσία των παιδιών της, των στενών συγγενών και φίλων της.

Ο συζυγοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, καθώς μετά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις με την ΕΛ.ΑΣ. για την παράδοσή του, ο 54χρονος αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι στο στήθος.

«Φέρει δύο τραύματα από αμβλύ όργανο στο αριστερό στήθος. Το ένα επιφανειακό το άλλο λίγο πιο βαθύ. Οι γιατροί τον περιέθαλψαν ενώ δεν χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση», τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιεράπετρας, Μανώλης Καλλιονάκης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε απόλυτα ψύχραιμος μετά την δολοφονία της πρώην συζύγου του με πολλαπλές μαχαιριές. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της διευθύντριας του ξενοδοχείου όπου έγινε η άγρια δολοφονία, είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του να την σκοτώσει.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Τυνησία: Εξαρθρώθηκε πυρήνας του ISIS

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ το Σάββατο

Καιρός: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το Σάββατο