Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: Η Ιωάννα, η συνάντηση με τον Πλεύρη και οι επόμενες κινήσεις

Για την απόφαση του δικαστηρίου στην δίκη για την επίθεση με βιτριόλι κατά της Ιωάννας Παλιοσπύρου αλλά και τις επόμενες κινήσεις τους σε νομικό επίπεδο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο δικηγόρος της Απόστολος Λύτρας.

Όπως είπε ο κ. Λύτρας η Ιωάννα νοιώθει μια πρώτη δικαίωση από την απόφαση του δικαστηρίου που επέβαλε στην κατηγορούμενη ποινή κάθειρξης 15 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα θα υπάρξει συνέχεια από πλευράς τους σε νομικό επίπεδο, καθώς όπως είπε πρόθεσή τους είναι να υποβάλουν μήνυση για δυο συγκεκριμένους ανθρώπους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε συνέργεια στην επίθεση, αν την βοήθησαν και μέχρι ποιο σημείο και αν υπήρχε συνέργεια.

Τέλος, ο κ. Λύτρας επιβεβαίωσε πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 που έκανα λόγο για συνάντηση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη με την Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ο κ. Πλεύρης συνάντησε την Ιωάννα στο γραφείο του και της είπε ότι θα είναι δίπλα της για ότι χρειαστεί.

«Δεν ήταν γνωστό και δεν ήθελαν ούτε η Ιωάννα ούτε ο κ. Πλεύρης να δημοσιοποιηθεί αυτή τη συνάντηση», είπε ο κ. Λύτρας.

