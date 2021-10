Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Πρώτη εντός έδρας απώλεια βαθμών για το “τριφύλλι”

Οι “πράσινοι” δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Κρητικών. Γκολ στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε από το VAR.

Ο ΟΦΗ βρήκε τον τρόπο να μπλοκάρει όλα τα “όπλα” και τον εφετινό, επιθετικό “οίστρο” του Παναθηναϊκού στο “Απόστολος Νικολαΐδης”, φεύγοντας από το γήπεδο με το 0-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Πρώτη εντός έδρας απώλεια για τους “πράσινους”, μετά από τρεις σερί νίκες στο γήπεδο της Λεωφόρου, παρέμειναν αήττητοι οι Κρητικοί μακριά από την έδρα τους για τέταρτο ματς φέτος (3 ισοπαλίες και μία νίκη).

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε με την ίδια ένταση που έβγαλε στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του, έχοντας απέναντι του έναν πολύ καλά “διαβασμένο” ΟΦΗ, ο οποίος είχε “κλείσει” εξαιρετικά με βοήθειες των ακραίων επιθετικών και των εσωτερικών χαφ, τους χώρους στους οποίους κινείται (τα 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή) ο Καρλίτος και οι εξτρέμ Χατζηγιοβάνης και Βιτάλ.

Στο 12’ από λάθος του Αλεξανδρόπουλου, ο Γκαγιέγος έκλεψε, έφυγε μπροστά με πολύ μεγάλη ένταση και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να χτυπάει στο δεξί δοκάρι του Μπρινιόλι και να φεύγει μακριά.

Στο 29’ από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λάμπρου, η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 38’ ο Παναθηναϊκός έχασε την καλύτερη ευκαιρία του στο πρώτο ημίχρονο, όταν από εκτέλεση κόρνερ κι απομάκρυνση του Επασί, ο Ρούμπεν έπιασε το σουτ έξω από την περιοχή κι ο Βούρος έσωσε πάνω στη γραμμή.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΟΦΗ να δίνει ακόμη περισσότερο χώρο στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως δυσκολευόταν πάρα πολύ να φτάσει στην περιοχή της ομάδας της Κρήτης.

Στο 58’ το μακρινό σουτ του Μπαλογιάννη, παραλίγο να αιφνιδιάσει τον Μπρινιόλι, ο οποίος έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ, ενώ στο 73’ από τη σέντρα του Χουάνκαρ, ο Καρλίτος έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Επασί μπλόκαρε πολύ σταθερά την μπάλα κάτω από την εστία του.

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνέχισε να μην αποδίδει καρπούς, καθώς η άμυνα του ΟΦΗ “διάβαζε” πολύ καλά όλες τις επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων. Στην τελευταία επίθεσή τους (στο 90’+3’) οι “πράσινοι” βρήκαν δίχτυα με τον Καρλίτος, όμως με υπόδειξη του α’ βοηθού Κούλα Χασάν (Ξάνθης) κι έλεγχο από το VAR, φάνηκε ότι ο επιθετικός των “πράσινων” ήταν ελάχιστα μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του ΟΦΗ και το γκολ του ακυρώθηκε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Χατζηγιοβάνης (80’ Μπουζούκης), Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (60’ Μαουρίσιο), Βιτάλ (81’ Παλάσιος), Καρλίτος, Ιωαννίδης (63’ Βιγιαφάνιες).

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Μεγιάδο, Νέιρα (22’ λ. τρ. Καμάου), Γκαγιέγος, Τοράλ, Λάμπρου (80’ Γιαννούλης), Ντουρμισάι (72’ Καστάνιος).

