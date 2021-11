Συνταγές

Μελωμένο χοιρινό κότσι με πατάτες από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας δείχνει την εκτέλεση της συνταγής και μοιράζεται μυστικά για να απογειωθεί η γεύση στο κρέας.

Μελωμένο χοιρινό κότσι με πατάτες ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής και έδωσε μικρά μυστικά τόσο για να αρωματιστεί το κρέας και να γίνει πιο γευστικό, όσο και για τον χρόνο και τον τρόπο ψησίματος του φαγητού.

Συστατικά για το χοιρινό κότσι:

2 κιλά κότσι χοιρινό

Για τη μαρινάδα:

3 κ.τ.σ μουστάρδα

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ μέλι

2 κ.τ.σ βούτυρο

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο

1 πορτοκαλί

Θυμάρι, δεντρολίβανο

Χυμό από 1 λεμόνι

Αλάτι

1 ποτήρι κρασί

Για τις πατάτες:

1 κιλό πατάτες baby

Θυμάρι

Αλάτι, πιπέρι

Για το μέλωμα στο χοιρινό:

100 γρ μέλι

1 κ.τ.σ μουστάρδα

2 κ.τ.σ καστανή ζάχαρη

Η συνταγή για το μελωμένο χοιρινό κότσι

Υπάρχουν δυο τρόποι ψησίματος στον φούρνο, ο πρώτος είναι το αργό μαγείρεμα στους 140-150 βαθμούς ή ο γρήγορος στους 200, στη μια περίπτωση θα κάνει 4-5 ώρες στην δεύτερη περίπτωση θα κάνει περίπου 2.

Ξεκινάμε τη συνταγή χαράσσοντας το κότσι ώστε όταν θα φτιάξουμε την μαρινάδα να εισχωρήσει μέσα στο κρέας. Για τη μαρινάδα βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το πορτοκαλί και το κρασί στο μουλτι και τα ανακατεύουμε. Σε ένα ταψί βάζουμε το πορτοκαλί σε φέτες και το κρασί. Αλείφουμε το κρέας με τη μαρινάδα να πάει καλά παντού (μασάζ). Στη συνέχεια τοποθετούμε το κρέας στο ταψί, προσθέτουμε και λίγο νερό. Σκεπάζουμε πολύ καλά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε αναλόγως την θερμοκρασία και τον χρόνο που έχουμε όπως σας ανέφερα πιο πάνω. Στη μέση που ψησίματος στις 2 ώρες δηλαδή περίπου ανοίγουμε και προσθέτουμε τις πατάτες. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το μέλι ζεστό, τη ζάχαρη και τη μουστάρδα. Στο τέλος ανοίγουμε το αλουμινόχαρτό βάζουμε με ένα πινέλο το γλάσο και ψήνουμε στους 200 βαθμούς στον αέρα για να πάρει χρώμα, περίπου 15 λεπτά.

