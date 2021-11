Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: “όχι” στην αποφυλάκιση τριών καταδικασμένων

Αρνητική ήταν η απάντηση από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών, στα αιτήματα αποφυλάκισης που υπέβαλαν οι τρεις κατάδικοι.

Της Λίας Κοντοπούλου

Απορρίφθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών οι αιτήσεις αποφυλάκισης τριών μελών της Χρυσής Αυγής που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα αδικήματα.

Πρόκειται για τον Αναστάσιο Πανταζή, γνωστότερο ως πυρηνάρχη Περάματος και τους Αναστάσιο-Μάριο Αναδιώτη και Αριστοτέλη Χρυσαφίτη.

Ο Αναστάσιος Πανταζής, έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ. Στην αίτηση του επικαλέστηκε λόγους υγείας. Κατά πλειοψηφία 4-1 απορρίφθηκε το αίτημα.

Η Εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της αίτησης είπε, μεταξύ άλλων, πως «ο αιτών υποστηρίζει ότι το κόμμα δεν υπάρχει πια. Εγώ άλλα διαβάζω για το αν υφίσταται. Συνεχίζουν να δρουν και να ενεργούν. Όχι όπως τότε, πιο κεκαλυμμένα. Τα αδικήματα, για τα οποία καταδικάστηκε, αφορούν ένα πλαίσιο με μακρά δράση και έλαβε χώρα σε περισσότερα του ενός περιστατικού. Αν αφεθεί ελεύθερος, είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων».

Το ίδιο δικαστήριο απέρριψε ως ανυποστήρικτη την αίτηση αποφυλάκισης του Αριστοτέλη Χρυσαφίτη, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 7 ετών για απλή συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Χωρίς τύχη ήταν και αντίστοιχη αίτηση του Αναστάσιου – Μάριου Αναδιώτη, ο οποίος επίσης έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 7 ετών για τα ίδια αδικήματα. Όπως υποστήριξε η μητέρα του, ο καταδικασθείς επιθυμεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, όμως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του.

