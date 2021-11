Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: οι προτιμήσεις των 60000 δικαιούχων

Οι 25 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα κατά το διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου.

Συνολικά 60.000 επιταγές του νέου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2021-2022 του ΟΑΕΔ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας κατά το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκαν περισσότερες από 7.200 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς.

Ενδεικτικά, οι 25 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε τουριστικά καταλύματα κατά το διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου, είναι οι εξής:

Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021-2022 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους Δήμους Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας Ευβοίας είναι 12 βράδια. Επίσης, στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό Έβρου η μέγιστη διάρκεια είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

