“The 2night Show” με Στάνκογλου και Marseaux (εικόνες)

Το πρώτο βράδυ της εβδομάδας, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας κρατάει συντροφιά, μαζί με ενδιαφέροντες καλεσμένους.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» τον Γιάννη Στάνκογλου.

Γοητευτικός και ανατρεπτικός, όπως πάντα, μας μιλά για το θεατρικό έργο με το οποίο κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα. Δηλώνει έτοιμος να «φάει ξύλο» από τους κριτικούς και εξηγεί γιατί του αρέσει να προκαλεί αμηχανία στους θεατές. Γιατί στο παρελθόν βρέθηκε για τρεις μέρες μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού;

Τι συνέβη στην εφηβεία του και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα; Τέλος, μιλά για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τα παιδιά του και αποκαλύπτει αν είναι στα μελλοντικά του σχέδια να αποχωριστεί την υποκριτική.

Στην παρέα του «The 2night Show» έρχεται και η Marseaux.

Η εικοσάχρονη τραγουδίστρια μιλά για την απώλεια της μητέρας της, στην εφηβεία, και για τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή της, ώστε να ακολουθήσει τελικά το τραγούδι. Πώς είναι η συμβίωση με το crew της, τους WNC; Γιατί βγάζουν τραγούδια κάθε Τετάρτη;

Πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι η Έλενα Παπαρίζου τής πρότεινε να συνεργαστούν; Η γλυκιά Marseaux συναντά τον μικρό Σπύρο Ντούγια και μένει έκπληκτη από τις χορευτικές του ικανότητες. Τέλος, μας αποχαιρετά επί σκηνής, τραγουδώντας με τον καλό της φίλο και συνεργάτη Solmeister.

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

