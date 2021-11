Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: ο Bert Habets είναι ο νέος CEO

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου, Θοδωρής Κυριακού, υποδεχόμενος τον πολύπειρο, στην διεθνή αγορά των media, νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, o κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, ανακοινώνει ότι ο Bert Habets αναλαμβάνει τη θέση του CEO.

Η σημαντική διαδρομή και τεχνογνωσία του Bert Habets στη διεθνή αγορά των media και των ψηφιακών Μέσων, εναρμονίζεται πλήρως με τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ANTENNA, ο οποίος απευθύνεται πλέον σε μία παγκόσμια αγορά που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια τηλεθεατών.

Ο Bert Habets θα έχει υπό την εποπτεία του όλα τα media assets (Τηλεόραση, Pay TV, ΟΤΤ, Παραγωγές, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ παγκοσμίως.

Ο Bert Habets, πρώην CEO του RTL Group, έχει βαθιά γνώση και μακρά εμπειρία σε ηγετικές θέσεις διεθνών οργανισμών media. Ταυτόχρονα, συνδυάζει τη στρατηγική, με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: “Καλωσορίζω τον Bert στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Η πορεία του και η στρατηγική του σκέψη, θα ενισχύσουν την ήδη επιτυχημένη τροχιά ανάπτυξης του Ομίλου μας παγκοσμίως”.

Ο Bert Habets, δήλωσε: “Είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ πλέον μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Η μακρά ιστορία του Ομίλου σε συνδυασμό με το όραμα για συνεχή πρόοδο και πρωτοπορία στην αγορά των media, είναι μεγάλη πρόκληση για εμένα. Σε αυτή τη συναρπαστική συγκυρία, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Θοδωρή Κυριακού και τους συναδέλφους μου στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, και μαζί να χαράξουμε καινούριους δρόμους ανάπτυξης”».

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, Pay TV, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευσης) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν και την επενδυτική τράπεζα και fund Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο Vice Media, καθώς και την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment. Πρόσφατα εξαγόρασε 22 κανάλια και δύο συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες σε 12 χώρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

Σχετικά με τον Bert Habets:

Ο Bert Habets είναι ένα εξαιρετικά πεπειραμένο ηγετικό στέλεχος των media σε παγκόσμια κλίμακα. Στο παρελθόν ήταν CEO στο RTL Group και στο RTL Ολλανδίας, αλλά και CFO στο RTL Ολλανδίας, καθώς και Αντιπρόεδρος Controlling & Business Development στο RTL Group.