“The 2night Show” - Marseaux: Η απώλεια της μητέρας της και η συμβίωση με τους WNC (βίντεο)

Ο ρόλος που έπαιξε η μητέρα της στη ζωή της, ώστε να ακολουθήσει τελικά το τραγούδι. Πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι η Έλενα Παπαρίζου της πρότεινε να συνεργαστούν.



Στην παρέα του «The 2night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας η Marseaux.

Η 20χρονη τραγουδίστρια μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας της, στην εφηβεία, και για τον ρόλο που έπαιξε στη ζωή της, ώστε να ακολουθήσει τελικά το τραγούδι.

«Η μαμά μου ήταν η μόνη που με υποστήριζε να μην δώσω πανελλήνιες και να ποντάρω όλα όπου θέλω. Άμα αποφάσιζα να γίνω ηθοποιός να το κάνω, άμα αποφάσιζα να γίνω τραγουδίστρια να το κάνω. Την έχασα και αποφάσισα ότι θα κάνω αυτό που ήθελε, ας πούμε. Ήμουν 17 ετών. Την έχασα το 2018. Ξεκάθαρα αφιερώνω όλη μου την καριέρα στην μαμά, της οφείλω τα πάντα. Χρωστάω πάρα πολλά και στον μπαμπά, αλλά η μαμά είναι κάτι άλλο. Η μαμά μου έβγαλε και το όνομά μου. Το βαφτιστικό μου είναι Μαρία-Σοφία, αλλά η μαμά μου, μου είπε ότι δεν της αρέσει και είπε ότι θα κάνουμε Marseaux» ανέφερε.

«Ο μπαμπάς ήθελε να δώσω πανελλαδικές, υπήρχε πίεση γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και έπαιρναν καθηγήτριες και έλεγαν στον πατέρα μου πρέπει να την πείσετε να δώσει εξετάσεις και επηρεαζόταν ο μπαμπάς μου», είπε αναφερόμενη στην αντίδραση του πατέρα της.

Η ίδια αποφάσισε ότι θα γίνει μουσικός, θα γίνει τραγουδίστρια: «Γνωρίζω τον Solmeister και τους WNC, είναι η ομάδα μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ήταν καρμικό να συναντηθούμε, συγκατοικούμε κιόλας».

Με το crew της, τους WNC, κυκλοφορούν τραγούδια κάθε Τετάρτη εδώ και πέντε χρόνια αφού η έμπνευσή τους είναι ανεξάντλητη.

Στα τραγούδια της μιλά και για τη σεξουαλική ταυτότητα. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες της είναι το κομμάτι «Βότκα βύσσινο», το οποίο όπως εξομολογήθηκε μιλά για την εμπειρία της με μία κοπέλα. «Είναι πραγματική ιστορία. Μιλάει για την εμπειρία μου με μια κοπέλα. Το ξέρει η κοπέλα ότι έχει γραφτεί γι’ αυτήν και της αρέσει. Δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό. Μου φάνηκε πολύ τρυφερή ιστορία και το κάναμε τραγούδι. Δεν μας ένοιαζε πώς θα το λάβουν. Η αγάπη δεν έχει φύλο. Γιατί να μιλάς για μια συγκεκριμένη αγάπη στα κομμάτια σου και να μη μιλάς για μια άλλη αγάπη, μια αγάπη μεταξύ δύο γυναικών, ή δύο αντρών» είπε.

Τέλος, η Marseaux συνάντησε και τον μικρό Σπύρο Ντούγια και έμεινε έκπληκτη από τις χορευτικές του ικανότητες. Τέλος, μας αποχαιρέτησε επί σκηνής, τραγουδώντας με τον καλό της φίλο και συνεργάτη Solmeister.

