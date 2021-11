Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: αλλαγές στην ηγεσία της Άμεσης Δράσης

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποσπάσθηκαν - μετακινήθηκαν για υπηρεσιακούς λόγους Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, οι αλλαγές στην ηγεσία της Άμεσης Δράσης, που είχε ζητήσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος να πραγματοποιηθούν εντός της εβδομάδας, μετά το αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα.

Νέος διευθυντής στην Άμεση Δράση τοποθετείται ο μέχρι σήμερα διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, αστυνομικός διευθυντής Σπυρίδων Δόσχορης.

Διοικητής στην Ομάδα ΔΙΑΣ αναλαμβάνει ο αστυνομικός διευθυντής Διονύσιος Κωστής, ο οποίος μετακινείται στο επιτελείο της Άμεσης Δράσης από το επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου υπηρετούσε.

Ο μέχρι σήμερα διευθυντής της Άμεσης Δράσης, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κουτσιβίτης, μετακινείται στην Αστυνομική Ακαδημία.

Σημειώνεται ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τις ανακοινώσεις που έκανε την Δευτέρα, για μεταρρυθμίσεις που αποφασίστηκαν μετά το περιστατικό στο Πέραμα και την έρευνα που διεξήχθη από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, δεν έκρυψε την δυσφορία του για όσα διαδραματίστηκαν, τονίζοντας: «Η κοινή γνώμη ασφαλώς είναι προβληματισμένη με όσα διαδραματίστηκαν, με εντολές που δόθηκαν για λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές εσωτερικών επικοινωνιών της Άμεσης Δράσης, με την έλλειψη συντονισμού».

Για το λόγο αυτό ζήτησε μεταξύ άλλων την αλλαγή ηγεσίας στην Άμεση Δράση και αλλαγή των κανονισμών λειτουργίας της, που ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

