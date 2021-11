Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Μπήκε σε λεωφορείο με αεροβόλο

Με ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι επιβάτες αστικού λεωφορείου. Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα απο καταγγελία επιβατών σε αστικό λεωφορείο του ΟΑΣΘ, ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε στην κατοχή του ένα αεροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν επιβάτες σε λεωφορείο που είχε κάνει στάση στην οδό Αιγαίου, αντιλήφθηκαν ότι ένας συνεπιβάτης τους κρατούσε ένα αεροβόλο.

Επί τόπου κλήθηκε περιπολικό της Αστυνομίας και ο 46χρονος συνελήφθη.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο και καθόταν κοντά στον 46χρονο, το λεωφορείο σταμάτησε σε ένα σημείο στην οδό Αιγαίου που κανονικά δεν πραγματοποιεί εκεί στάση βάσει του δρομολογίου και έξω από το λεωφορείο περίμενε ένας αστυνομικός με έναν φακό. Τότε, άνοιξε η πόρτα του λεωφορείου και μπήκαν μέσα στο αστικό συνολικά τέσσερις αστυνομικοί, ενώ εκτός του λεωφορείου υπήρχαν επιπλέον μέλη της ελληνικής αστυνομίας.

«Εγώ εκείνη την ώρα που είχαμε σηκωμένα τα χέρια είδα ότι εκείνος έχει όπλο στα πόδια του. Δηλαδή, όπως σήκωσε τα χέρια του, τραβήχτηκε το παλτό που είχε και φάνηκε το όπλο. Πρέπει να είχε καταναλώσει αλκοόλ ή να είχε πάρει ναρκωτικά και είπε με μία φωνή που φαινόταν ότι δεν ήταν νηφάλια ότι «δεν έχω τίποτα στα χέρια μου» ή «δεν έχω κάτι, τι να πάρετε», κάπως έτσι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Τότε, έγινε αντιληπτό ότι ο 45χρονος άνδρας κρατούσε το αεροβόλο. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν εντός του λεωφορείου και τον συνέλαβαν.

Πηγή: thessnews.gr, Voria.gr

