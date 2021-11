Life

Ίριδα Παπουτσή για Τάσο Ξιαρχό: Καλά κάνει και τα παθαίνει για να βάλει μυαλό (βίντεο)

Τα πλάνα από τη μεταφορά του Τάσου Ξιαρχό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και οι δηλώσεις της φίλης του, Ίριδας Παπουτσή.

Ο Τάσος Ξιαρχό συνεχίζει να είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας, μετά την ανάρτηση που έκανε λογαριασμό του στο Instagram, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο από βραδινή του έξοδο στο οποίο χλευάζει μια κοπέλα που κάθεται σε διπλανό τραπέζι για τα κιλά και τα ρούχα της δείχνοντας μάλιστα και το πρόσωπό της!

Ο χορογράφος νοσηλεύεται από το απόγευμα της Τρίτης, στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείοτυ Νίκαιας και υποβάλεται σε εξετάσεις.

Ο Τάσος Ξιαρχό έφτασε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο και στην εκπομπή "Το Πρωινό", προβλήθηκαν πλάνα από τη μεταφορά του από το Ιπποκράτειο στη Γενικό Κρατικό Νίκαιας, από όπου μάλιστα το έσκασε από ένα παράθυρο, ωστόσο μετά από λίγο εντοπίστηκε από τις αρχές.

Παράλληλα, στο "Πρωινό" της Τετάρτης και τον Γρηγόρη Μπάρκα μίλησε η φίλη και συγκάτοικος του Ίριδα Παπουτσή.

«Είμαι στεναχωρημένη και προβληματισμένη. Δεν ξέρω τι να κάνω με τον Τάσο. Τον βρήκα στο νοσοκομείο σε μια κατάσταση χάλια, έκλαιγε. Του είπε, γιατί είπε αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ, ήταν σε κατάσταση σοκ. Είναι ένα παιδί με ιδιαίτερο χιούμορ. Είναι πολύ άσχημο αυτό και κάνει κακό στην εικόνα του. Θέλω να τον βοηθήσω. Η μόνη λύση είναι ή να τον σταυρώσουμε ή να το βοηθήσουμε. Εγώ αυτό που θέλω, επειδή τον αγαπάω, είναι να τον βοηθήσω… Καταδικάζω τη συμπεριφορά και τα λόγια του. Ό,τι έκανε από εκεί και πέρα είναι η κατρακύλα, τα κάνει όλα λάθος. Γιατί ρε Τάσο;», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ίριδα Παπούτση.

