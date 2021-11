Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Έγκλημα στην Ιεράπετρα: γιατί δεν πήγε στην κηδεία της Νεκταρίας ο σύντροφος της (βίντεο)

Ο σύντροφος της αδικοχαμένης Νεκταρίας αποκαλύπτει το λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της.

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 54χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Παρασκευής σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, στην Ιεράπετρα.

Η κ. Πάολα Κοκολάκη, η δικηγόρος που έχει διορίστηκε για να τον υπερασπιστεί, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" είπε πως ο εντολέας της "είναι μετανιωμένος για την πράξη του και σε άσχημη ψυχολική κατάσταση" και συμπλήρωσε "δεν πήγε με πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά πήγε να της μιλήσει».

Σύμφωνα με την κ. Κοκολάκη, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι |δεν πήγε με ανθρωποκτόνο πρόθεση, αλλά για να μιλήσουν".

Παράλληλα, η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινοπώρου μίλησε με τον άνθρωπο - "κλειδί", τον σύντροφο της άτυχης γυναίκας, ο οποίος της αποκάλυψε ότι δεν πήγε στην κηδεία της Νεκταρίας, καθώς το περιβάλλον του θύματος του απογόρευσε να είναι εκεί για να την αποχαιρετήσει.

Όπως της είπε νιώθει συντετριμμένος καθώς θεωρεί ότι όλοι τον δικάζουν για αυτό που έγινε. Δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία της συντρόφου του γιατί το περιβάλλον του θύματος του απαγόρευσε να παραβρεθεί για να την αποχαιρετήσει. Η δημοσιογράφος ανέφερε πως ήξεραν την ύπαρξη της σχέσης τους και ο πρώην άνδρας της και τα παιδιά της.

