Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος

Δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του.

Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας κρίθηκε ο 54χρονος που το πρωί της περασμένης Παρασκευής, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 48χρονη πρώην σύζυγο του -και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους-, στον Περιστερά Ιεράπετρας.

Ο 54χρονος, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, οδηγήθηκε νωρίς το πρωί στα Δικαστήρια Νεαπόλεως Λασιθίου, όπου ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας παράλληλα μετανιωμένος. Καθώς δεν είχε δικηγόρο, του ορίστηκε μία συνήγορος υπεράσπισης από τη λίστα των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, η οποία στις δηλώσεις της ανέφερε ότι ο 54χρονος ζήτησε συγνώμη από τα παιδιά του για ό,τι προκάλεσε και ότι δεν ήταν η πρόθεσή του να σκοτώσει τη μητέρα των παιδιών του.

Ο κατηγορούμενος είχε επιτεθεί με μαχαίρι στην 48χρονη, στον εξωτερικό χώρο ξενοδοχείου όπου η άτυχη γυναίκα είχε πάει για να συζητήσει για εργασία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα που έχασε ακαριαία τη ζωή της, είχε δεχθεί δεκαέξι μαχαιριές στο σώμα της.

Ο 54χρονος μετά το αιματηρό περιστατικό στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου, απειλούσε επί ώρες ότι θα αυτοκτονήσει, πέφτοντας από ύψωμα σε γκρεμό, πλησίον του σημείου όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

