Οικονομία

Σταϊκούρας – ανατιμήσεις: “Παράθυρο” για νέα μέτρα ανακούφισης

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ, παραπέμποντας για τις τελικές αποφάσεις στον προϋπολογισμό που θα έρθει σε λίγες μέρες στη Βουλή.

Την διαβεβαίωση ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί», δίνει μέσα από συνέντευξή του στο imerisia.gr ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στον υψηλό πληθωρισμό και στις παρενέργειες που έχει στην οικονομία. Παράλληλα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για την επέκταση των μέτρων στήριξης.

Αποφεύγοντας να δεσμευθεί ευθέως για νέα μέτρα στήριξης, καθώς όπως λέει «όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των οικονομικών μεγεθών» και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα αποκαλύψει το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού σε λίγες εβδομάδες στη Βουλή, περιγράφει την σαφή κατεύθυνση του οικονομικού επιτελείου και της κυβέρνησης «αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και μπορεί να αξιοποιηθεί φέτος, πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί η κρίση είναι εδώ ή μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη το επόμενο δίμηνο». Και σημειώνει με έμφαση «η Πολιτεία οφείλει να είναι μπροστά αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο».

Ο ίδιος προσθέτει πως είναι πιθανό «αυτό να μπορεί να γίνει με βραχυπρόθεσμα μέτρα», που θα ισχύσουν μόνο για φέτος, καθώς αυτά θα έχουν μηδενικό αποτύπωμα το 2022 και άρα δεν θα επιβαρύνουν την απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή προς το 2023.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα ενδεχόμενο. Όλα θα εξαρτηθούν από τον δημοσιονομικό χώρο που προσδοκούμε να δημιουργήσουμε», απαντά, ερωτώμενος αν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια προσωρινή παροχή ελάφρυνσης των ασθενέστερων ή όσων έμειναν εκτός. Σε κάθε περίπτωση ο δημοσιονομικός χώρος που τυχόν θα προκύψει θα αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και κυρίως των χαμηλότερων και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων, εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών. Στο κεφάλαιο της ρευστότητας ξεκαθαρίζει πως υπάρχει σημαντική ευθύνη των τραπεζών, και δεν μπορούν να απορρίπτουν αιτήματα χρηματοδότησης από τα ... αποδυτήρια. Τέλος ο ίδιος σημειώνει πως τους επόμενους 2-3 μήνες θα έχουμε την εκταμίευση της πρώτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

