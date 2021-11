Οικονομία

Κορονοϊός: “σαφάρι” ελέγχων για τα νέα μέτρα

Έρχονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε καταστήματα. Όλα όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αυστηρή τήρηση των μέτρων.

Σύσκεψη για τον συντονισμό των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών έγινε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Οι έλεγχοι θα είναι πολλοί, προαναγγέλει η κυβέρνηση, με μικτά κλιμάκια της Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ κλπ ενώ σε πολλές περιπτώσεις στην περιφέρεια οι έλεγχοι δεν θα γίνονται από το οικείο αστυνομικό τμήμα αλλά από γειτονικών νομών ώστε να είναι αιφνιδιαστικοί οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εξής θα ελέγχονται και οι ταυτοπροσωπείες. Υπενθυμίζεται ότι πρόστιμα πληρώνουν σε περίπτωση παράβασης και οι πελάτες στα καταστήματα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης.

