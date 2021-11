Life

“The 2night Show” την Τετάρτη με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Αέρας από «Χόλιγουντ» και δημοσιογραφικές… περιπέτειες στην συντροφιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που θα μας κρατήσει ξεχωριστή παρέα.

Απόψε στις 23:30, το «The 2night Show» κλέβει λίγο από τη λάμψη του Hollywood, αφού ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο στούντιο τον διάσημο ηθοποιό Eric Roberts.

Τι συνδέει τον Αμερικανό σταρ με την Ελλάδα; Πώς είναι η σχέση του με την αδελφή του, Τζούλια Ρόμπερτς; Αισθάνεται περήφανος για την κόρη του, Έμμα Ρόμπερτς, που είναι επίσης ηθοποιός και σταρ του Hollywood; Πώς σχολιάζει το τραγικό γεγονός που προκάλεσε, άθελά, του ο καλός του φίλος Άλεκ Μπάλντγουιν;

Την είσοδό του στο στούντιο κάνει και ο Άνθιμος Ανανιάδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός έρχεται για να μιλήσει με την ιδιότητα του σκηνοθέτη, αλλά και του παραγωγού στη νέα του ταινία «GreekJob, με πρωταγωνιστή τον Eric Roberts. Με ποιο τρόπο γνωρίστηκαν και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία; Πότε αναμένεται να δούμε την ελληνική υπερπαραγωγή που έχει γυριστεί στην Ελλάδα, με προδιαγραφές Hollywood;

Τέλος, η παρέα μεγαλώνει με την παρουσία του Rico Simonini, του διάσημου αμερικανού καρδιολόγου, που είναι και ηθοποιός, αλλά και παραγωγός. Μια συνάντηση των τεσσάρων ανδρών που θα συζητηθεί!

Ο Λάζος Μαντικός αφήνει το ρεπορτάζ στους δρόμους και έρχεται στο στούντιο του «The 2night Show».

Ο ρεπόρτερ της μακροβιότερης τηλεοπτικής πρωινής εκπομπής, «Καλημέρα Ελλάδα», μιλά για τα αξιοσημείωτα περιστατικά που έζησε κατά τη διάρκεια ζωντανών συνδέσεων και έκαναν τη φήμη του να φτάσει μέχρι το Channel 5 της Αγγλίας. Τι ήθελε, τελικά, η γουρούνα από τον Λάζο και τον κυνηγούσε; Ποιο σαρδάμ έχει γίνει ήχος του Tik Tok; Πώς γίνεται ένα τάπερ να προκαλέσει «συναγερμό» σε επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα;

Ο Λάζος Μαντικός μάς εξηγεί για ποιο λόγο θεωρεί τον Γιώργο Παπαδάκη δεύτερο πατέρα του και μιλά για τη συνεργασία τους που ήταν ο στόχος της ζωής του. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον ρεπόρτερ που δεν σταματά να μιλά και να ρωτά από τότε που γεννήθηκε, όπως χαρακτηριστικά ομολογεί.

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

