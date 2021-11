Πολιτική

Κώστας Καραμανλής: βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Ο κ. Καραμανλής συμμετείχε σε συνεδρίαση στη Βουλή όταν πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα του rapid test.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής για το νομοσχέδιο που αφορά στο νέο τρόπο χορήγησης αδειών οδήγησης όταν πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα του rapid test.

Αμέσως ο προεδρεύον αντιπρόεδρος Απόστολος Αβδελάς, διέκοψε τη συζήτηση στην Ολομέλεια ανακοινώνοντας πως ο υπουργός, που νωρίτερα ήταν στην αίθουσα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα ότι βρέθηκε θετικός σε rapid test που έκανε, ενώ υποβλήθηκε και σε μοριακό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι μολύνθηκε.





Χτες είχα κάνει rapid test, όπως σταθερά κάνω 2 φορες την εβδομάδα, το οποίο είχε βγει αρνητικό.



Σήμερα, όμως, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τις άδειες οδήγησης, ένιωσα αδιαθεσία.

2/4 — Κώστας Καραμανλής (@karamanlis_k) November 3, 2021

Κατόπιν αυτού διακόπηκε η συνεδρίαση, η οποία θα συνεχιστεί αύριο, ώστε να απολυμανθεί η αίθουσα και να ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός αισθάνθηκε αδιαθεσία και πήγε να κάνει το σχετικό τεστ. Περαστικά του ευχήθηκαν οι βουλευτές όλων των πτερύγων.

Ενημέρωσα αμέσως τον Πρόεδρο της Βουλής. Και αυτονόητα, παραμένω απομονωμένος, ενημερώνω τις επαφές μου και ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών.



Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές.

4/4

— Κώστας Καραμανλής (@karamanlis_k) November 3, 2021

