Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για τα αυξημένα κρούσματα και τα εμβόλια (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την ανησυχητική πορεία της πανδημίας στην χώρα, την κατάσταση στο ΕΣΥ και τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους.

Ο Ant1news.gr μετέδωσε απευθείας από το Υπ. Υγείας, την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, από τους:

Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

, Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Βάνα Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, που κατέγραψαν νέο αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

