Μετανάστες πλήρωναν 6000 ευρώ για “σωσία” και πλαστό διαβατήριο

Με ποιον τρόπο το κύκλωμα βοηθούσε παράτυπους μετανάστες, να ταξιδέψουν αεροπορικώς στην Ευρώπη, φροντίζοντας να μην κινούν υποψίες.

Κύκλωμα που βοηθούσε παράτυπους μετανάστες να φύγουν αεροπορικώς από την χώρα μας, έναντι αδρής αμοιβής και με διάφορα «κόλπα», όπως η δημιουργία πλαστού εγγράφου, η αναζήτηση «σωσιών» και το «σβήσιμο ιχνών» για να μην βρεθεί ο τελικός προορισμός, εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Συνελήφθησαν τρία άτομα και ερευνάται το εύρος της δράσης τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 2-11-2021 στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές των Πατησίων και του Αγίου Παντελεήμονα, τρεις (3) αλλοδαποί, ηλικίας 41, 42 και 33 ετών, μέλη του κυκλώματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, διευκόλυνση εισόδου-εξόδου από τη χώρα, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών, για τη δράση κυκλώματος που δραστηριοποιείτο στην παράνομη διακίνηση μεταναστών με την αεροπορική μέθοδο, κάνοντας χρήση τόσο πλαστών, όσο και κλεμμένων γνήσιων εγγράφων τρίτων προσώπων, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα ανωτέρω μέλη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της εγκληματικής ομάδας, αρχικά πραγματοποιούσε συμφωνίες με υποψήφιους για παράνομη προώθηση μετανάστες, σχετικά με τη χώρα στην οποία επιθυμούσαν να μεταβούν, με τις τιμές να κυμαίνονται από -4.500- έως -6.000- ευρώ.

Στη συνέχεια και αφού εξασφάλιζαν την καταβολή των χρημάτων μέσω του άτυπου συστήματος μεταφοράς χρημάτων (HAWALA), λάμβαναν φωτογραφίες του υπό προώθηση αλλοδαπού και ακολούθως αναζητούσαν ταξιδιωτικό έγγραφο, του οποίου ο νόμιμος κάτοχος προσομοιάζει με αυτόν (μέθοδος του σωσία). Σε αντίθετη περίπτωση που δεν ήταν εφικτή η ανεύρεση εγγράφου με τη προαναφερόμενη πρακτική, το κύκλωμα κατήρτιζε «κατά παραγγελία» πλαστό έγγραφο για τον ενδιαφερόμενο, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του. Τέλος παρέδιδαν στους αλλοδαπούς τα αντίστοιχα αεροπορικά εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης, όλα με τα πραγματικά στοιχεία του νομίμου κατόχου του διαβατηρίου με το οποίο τους είχαν εφ οδιάσει.

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας τους ήταν το γεγονός ότι εφοδίαζαν κατά περίπτωση τους μετανάστες με δύο ειδών διαφορετικά ταξιδιωτικά έγγραφα που έφεραν ίδια φωτογραφία αλλά διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε ανταποκρίσεις αεροδρομίων, με σκοπό να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της διαδρομής του αλλοδαπού μέχρι τη χώρα τελικού προορισμού. Επίσης, επιμελούνταν τη εξωτερική τους εμφάνιση, καθοδηγώντας τους να ομιλούν αγγλικά κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο για να μην προκαλούν υποψίες.

Για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος, διερευνώνται -6- υποθέσεις όπου φέρεται πως διοργάνωσαν την παράνομη προώθηση συνολικά 12 μεταναστών. Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

14 δελτία ταυτότητας Ελλάδας,

17 δελτία ταυτότητα ευρωπαϊκών χωρών,

9 διαβατήρια ευρωπαϊκών χωρών,

2 άδειες διαμονής ευρωπαϊκών χωρών,

πλήθος αποδείξεων μεταφοράς χρημάτων και αεροπορικών καρτών επιβίβασης

4 κινητά τηλέφωνα

Τα κατασχεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι τρίτων προσώπων και έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα ή απολεσθέντα. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

