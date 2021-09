Κοινωνία

Κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών: Έπαιρναν έως και 10.000 ευρώ για να τους μεταφέρουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε 15 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία. Πως δρούσε το κύκλωμα.



Eξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείτο στη διακίνηση αλλοδαπών-μεταναστών από τη Χώρα μας σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.

Συνελήφθησαν χθες (8-9-2021), μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας,15 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται άλλοι 6 αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, για αδικήματα εκτός πλαισίου της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, η ανωτέρω Υπηρεσία μετά από πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, που δραστηριοποιείτο στη διευκόλυνση της εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων Χωρών, στην παράνομη μεταφορά αλλοδαπών από Χώρες της Ασίας στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, καθώς και στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες μεταφορές.

Τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν στους ενδιαφερόμενους πληθώρα επιλογών όσο αφορά τον τρόπο μεταφοράς και τον προορισμό τους σε Ευρωπαϊκή Χώρα, με την αμοιβή τους να κυμαίνεται από -600- έως -10.000- ευρώ.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, αρχηγικό μέλος ήταν 45χρονος με άμεσο συνεργάτη του (υπαρχηγό) 37χρονο, οι οποίοι και συνελήφθησαν, και κατανεμημένους διακριτούς ρόλους στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ως προς την πλαστογράφηση και αποθήκευση των εγγράφων, την είσπραξη των χρημάτων και την μεταφορά με αεροπορικό, θαλάσσιο ή χερσαίο μέσο.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας και χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένο λεξιλόγιο, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να επιτύχουν την διακίνηση των αλλοδαπών – μεταναστών χρησιμοποιούσαν τρεις διαφορετικούς τρόπους διακίνησης και συγκεκριμένα:

Διακίνηση με αεροπλάνο, ήταν πιο διαδεδομένος τρόπος παράνομης μεταφοράς των αλλοδαπών από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από Χώρες της Ασίας. Τους μετέφεραν στο Αεροδρόμιο Αθηνών, τους εφοδίαζαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και για να επιτύχουν μάλιστα την παραπλάνηση των Αρχών εξέδιδαν στον ενδιαφερόμενο 2 αεροπορικά εισιτήρια. Το ένα εισιτήριο ήταν για τη Χώρα επιλογής του στην Ευρώπη και το έτερο εισιτήριο ήταν με προορισμό πόλη της Ελλάδα, το οποίο επιδείκνυε κατά τον αρχικό έλεγχο. Η τιμή μεταφοράς, ανά άτομο, κυμαίνετο από 4.500 έως 10.000 ευρώ.

O δεύτερος τρόπος μεταφοράς των αλλοδαπών ήταν από τον Ελλαδικό Χώρο και προς την Ιταλία, μέσω ακτοπλοϊκών μεταφορών. Τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν να επιβιβάσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα σε κοντέινερ ή σε «καβάτζες» των φορτηγών, τα οποία εν συνεχεία θα επιβιβάζονταν στο πλοίο. Η τιμή μεταφοράς, ανά άτομο, κυμαίνετο από 600 έως 3.000 ευρώ.

Ο τρίτος τρόπος μεταφοράς ήταν οδικώς, δια μέσου της Αλβανίας σε έτερες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση το κύριο κομμάτι της διαδρομής πραγματοποιούνταν με οχήματα (Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, ταξί, λεωφορεία), ενώ τα σύνορα τα διέσχιζαν πεζή, προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους. Η τιμή μεταφοράς, ανά άτομο, ήταν τουλάχιστον -4.000- ευρώ.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να διαφημίσουν τις επιτυχημένες μεταφορές των αλλοδαπών, τους ζητούσαν μετά την ολοκλήρωση της άφιξής τους στην Χώρα προορισμού τους, να τους αποστέλλουν σχετική φωτογραφία, με σκοπό να τους επιλέξουν και έτεροι αλλοδαποί αυξάνοντας παράλληλα το χρηματικό κέρδος της οργάνωσης.

Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 12 οικίες (καβάτζες) και σε 6 καταστήματα και κατασχέθηκαν:

1.613 διαβατήρια και ταυτότητες ξένων Χωρών

Το χρηματικό ποσό των 13.605 ευρώ

42 κινητά τηλέφωνα.

4Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Πάνω από 2.500 ψηφιακά αρχεία, ταξιδιωτικών εγγράφων ταυτοποίησης (διαβατήρια, ταυτότητες κ.τ.λ.), τα οποία χρησιμοποιούνται ως μήτρες πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν έρευνες σε 2 διαμερίσματα που βρίσκονται στο κέντρο των Αθηνών, όπου εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, αποτελούμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και σαρωτές μεγάλης ευκρίνειας, σφραγίδες, USB STICKS, πλαστικοποιητές, γραφική ύλη κ.τ.λ.

Επιπρόσθετα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα, που είχε μισθώσει η οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίσθηκαν 12 αλλοδαποί, υπό αναχώρηση για Ευρωπαϊκή Χώρα και οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για τα περαιτέρω.

Η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια καθώς και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: πτώμα άντρα έξω από παράπηγμα

Μαγιορκίνης για κορονοϊό: πότε περιμένουμε αύξηση της μεταδοτικότητας

ΑΝΤ1: Η παρουσίαση του νέου προγράμματος