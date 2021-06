Κοινωνία

Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”: Συνελήφθησαν μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Εντοπίστηκαν πάνω από 80 διαβατήρια διαφόρων κρατών και δεκάδες άδειες διαμονής.

Συνελήφθησαν, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, έξι αλλοδαποί για παραβίαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που προσέρχεται στον Αερολιμένα Αθηνών και παραδίδει ταξιδιωτικά έγγραφα και κάρτες επιβίβασης σε έτερους αλλοδαπούς που πρόκειται να ταξιδέψουν, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας για τον εντοπισμό του.

Κατόπιν στοχευμένης έρευνας εντοπίστηκαν τέσσερα ύποπτα άτομα να επιβαίνουν σε όχημα εξωτερικά του χώρου αναχωρήσεων και αποφασίστηκε ο έλεγχος τους. Όπως διαπιστώθηκε, μέλος του κυκλώματος είχε σκοπό να διευκολύνει την παράνομη έξοδο δύο αλλοδαπών, μεταφέροντας τους στον Αερολιμένα και εφοδιάζοντας τους με τα απαραίτητα έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας και κάρτες επιβίβασης.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του βασικού μέλους, εντός της οποίας βρέθηκαν και συνελήφθησαν άλλοι δύο αλλοδαποί μέλη του κυκλώματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

τα χρηματικά ποσά των -1.530- ευρώ, -33- δολλάρια Η.Π.Α., -8.500- τάκα του Μπαγκλαντές, -3- ριγιάλ του Κατάρ,

εξοπλισμός κατάλληλος για πλαστογραφία εγγράφων (ηλεκτρονικές συσκευές, φωτογραφική μηχανή, εκτυπωτικό πολυμηχάνημα κ.α.)

46 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,

13 κινητά τηλέφωνα και -105- πακέτα σύνδεσης διάφορων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,

83 διαβατήρια διαφόρων κρατών,

17 ελληνικές άδειες διαμονής,

10 δελτία αιτούντος ασύλου,

2 άδειες ικανότητας οδήγησης,

8 θεωρήσεις εισόδου επικολλημένες σε φύλλα διαβατηρίων,

4 άδειες διαμονής Ελλάδος επικολλημένες σε φύλλα διαβατηρίων, άδεια παραμονής αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς λόγους στη χώρα μας, ειδικό δελτίο αλλοδαπού πρόσφυγα Ελλάδος

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

