Πουλούσε κλεμμένα ποδήλατα μέσω… αγγελίας!

Πως ανακάλυψαν οι αστυνομικοί τον άνδρα που διαφήμισε και μέσω των social media τα δίκυκλα που “έκλαιγαν” οι ιδιοκτήτες τους. Χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν κατά την έρευνα.

Κλεμμένα ποδήλατα που είχαν περιέλθει στην κατοχή του, πουλούσε ένας αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα τα "διαφήμιζε" κιόλας, μέσω αγγελιών στα social media.

Μετά απο μπαράζ κλοπών ποδηλάτων, αστυνομικοί συγκρότησαν ειδική ομάδα, που κατάφερε και εντόπισε τα ίχνη του αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 25-10-2021, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αλλοδαπός για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών ποδηλάτων που διαπιστώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής το τελευταίο χρονικό διάστημα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας με σκοπό την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών.

Μετά από ενδελεχή έρευνα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της οποίας πωλούνται διάφορα προϊόντα, εντοπίστηκαν αγγελίες στις οποίες διατίθεντο προς πώληση ποδήλατα σε ανυποψίαστους αγοραστές, κάποια εκ των οποίων όπως εξακριβώθηκε ήταν κλεμμένα.

Η στοχευμένη έρευνα κατέληξε στην ταυτοποίηση του ατόμου που διέθετε τα κλεμμένα ποδήλατα προς πώληση σε έτερα άτομα, που δημιουργούσαν τις σχετικές αγγελίες και κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 ποδήλατα

μπαλτάς

μαχαίρι και

το χρηματικό ποσό των 4.705 ευρώ

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις κλοπής ποδηλάτων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την προέλευση των υπόλοιπων κατασχεθέντων ποδηλάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

