Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα. Δείτε το ωράριο λειτουργίας τους.

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 7 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο των εμπορικών συλλόγων τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00 ενώ σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο ΣΕΛΠΕ (στον οποίο υπάγονται οι αλυσίδες καταστημάτων και τα πολυκαταστήματα) αναφέρει ότι «στις περιοχές που πραγματοποιούνται ενδιάμεσες εκπτώσεις (1 έως 15 Νοεμβρίου), τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά στις 7 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή από 11πμ έως 8μμ».

Απο χθες ισχύουν τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους και η πρόσβασή τους σήμερα θα γίνεται υποχρεωτικά με επίδειξη pcr ή rapid τεστ σε εμπορικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των mall και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των shops in a shop, μεικτούς και ανοιχτούς χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης, κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών), φυσικής ευεξίας κα. Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν self test. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες.

Επιπλέον, υπάρχει σύσταση για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός για όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν θέλουν να κάνουν τεστ μπορούν να επιλέξουν για τις αγορές τους το click away.

