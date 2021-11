Υγεία - Περιβάλλον

Η Βίκυ Σταμάτη άλλαξε το επώνυμο της

Το τελευταία της «δώρο» στον Άκη και η δικαστική διαμάχη με την ξαδέρφη του. Τι είπε ο δικηγόρος της αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή «Το Πρωινό», φέρνοντας στο φως την αλλαγή του επωνύμου της Βίκυς Σταμάτη, η οποία κράτησε το επώνυμο του συζύγου της.

Η ταυτότητα της άλλαξε τον Δεκέμβριο του 2020 και πλέον ονομάζεται και επίσημα Βίκυ Τσοχατζοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την απόφαση αυτή την πήρε το καλοκαίρι του 2020, όταν η υγεία του συζύγου της είχε κλονιστεί και βρισκόταν σε νοσοκομείο, θέλοντας να του κάνει αυτό το «δώρο».

Σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει με την ξαδέλφη του εκλιπόντος συζύγου της, δήλωσε τα εξής, «Σε αντίθεση με αυτήν την κυρία, την ξαδέλφη του Άκη, η οποία επέλεξε να με κατηγορήσει με συνεντεύξεις σε εφημερίδες και διαδικτυακά κανάλια, εγώ επιλέγω τη νομική οδό για να αποκαταστήσω την αλήθεια. Εάν ο σύζυγος μου έζησε τόσο καιρό με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, το οφείλει αποκλειστικά και μόνο σε εμένα και όχι σε αυτήν την κυρία, την οποία ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε διώξει από το σπίτι μας».

Ο δικηγόρος της Βίκυς Τσοχατζοπούλου, Νίκος Αλεξανδρής, είπε ότι δεν είναι δυνατόν το παιδί της αν βλέπει σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τίτλους που να λένε ότι η μητέρα του σκότωσε τον πατέρα του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτό ξεφεύγει από τα όρια της κακοήθειας και αγγίζει τα όρια της “δολοφονίας ψυχών”» και αυτός είναι ο λόγος που η πελάτης του επέλεξε να αμυνθεί καταθέτοντας μήνυση.

