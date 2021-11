Πολιτισμός

Σταμάτης Σπανουδάκης: 48χρονη ζητά τεστ DNA για να αναγνωριστεί ως τέκνο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικαστική μάχη 48χρονης που ισχυρίζεται πως είναι βιολογικό παιδί του καλλιτέχνη.

Ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου συζητήθηκε σήμερα η αίτηση αναψηλάφησης που έχει καταθέσει η Μαριλένα Σπανουδάκη, η οποία ζητά να αναγνωριστεί ως γνήσιο τέκνο του μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

Στην αίτησή της, η 48χρονη γυναίκα αναφέρει πως είναι κόρη του συνθέτη. Παράλληλα αμφισβητεί τη δικαστική απόφαση, που είχε εκδοθεί το 1976, σύμφωνα με την οποία είχε κριθεί πως πρόκειται για "μη γνήσιο τέκνο" του Σταμάτη Σπανουδάκη.

Επιπρόσθετα, η ίδια αμφισβητεί την τότε πραγματογνωμοσύνη της βιολόγου και ισχυρίζεται πως τα τεχνολογικά μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν να δοθούν σίγουρες απαντήσεις, κάτι που μπορεί να λυθεί με ένα test DNA.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με…. ποδαρικό από τον Χατζηνικολάου

Tik Tok: χειρονομία για βοήθεια έσωσε έφηβη

Επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη: στη φυλακή επέστρεψε ο ιερέας