Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο ποζάρουν με τα δαχτυλίδια τους. Σύσσωμη η ομάδα των Μπακς στον Λευκό Οίκο.



Τέσσερις μήνες μετά την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, οι Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Μπάιντεν.



Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο Twitter, είναι χαρούμενοι και το διασκέδάζουν, παρέα και με την υπόλοιπη ομάδα των Μπακς.

Η τελευταία επίσκεψη ομάδας στον Λευκό Οίκο ήταν το 2016, όταν είχαν βρεθεί εκεί οι πρωταθλητές Κλίβελαντ Καβαλίερς, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Έκτοτε, καμία άλλη ομάδα δεν πήγε στην Ουάσινγκτον για να τιμηθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ... λόγω Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον ο Τζο Μπάιντεν ανοίγει ξανά τις πόρτες της προεδρικής κατοικίας στους πρωταθλητές του ΝΒΑ και έτσι τα αδέρφια Γιάννης Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο πέρασαν την πόρτα του Λευκού Οίκου.

Στον επίσημο λογαριασμό του NBA μάλιστα ανέβηκε κι ένα βίντεο, στο οποίο μιλάει ο ηγέτης των Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναφερόμενος στη διαδρομή του από τα Σεπόλια μέχρι το Λευκό Οίκο.

«Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά υπέροχα! Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο, για να συναντήσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων γι αυτή την ευκαιρία, είναι ένα παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το γεγονός πως είμαστε στον Λευκό Οίκο, συναντώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ» ανέφερε ο περσινός MVP των τελικών του NBA.

The Antetokounbros feeling presidential at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/2EUoxltBbC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

????… me and mines vs you and yours pic.twitter.com/lBMvYcqhc3 — Pat Connaughton (@pconnaughton) November 8, 2021

