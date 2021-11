“Το Πρωινό” - Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ο Νίκος Κουρής έχει κάνει ρεζίλι τον πατέρα μου

Πολιτισμός

Το βιβλίο της κόρης του Μίκη Θεοδωράκη, ο μεγάλος της φόβος και η κόντρα με τον Νίκο Κουρή. Γιατί δεν πήγε για το τεστ DNA.



«Οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού» τιτλοφορείται το βιβλίο της κόρης του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτας, που παρουσιάστηκε την Δευτέρα.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, μίλησε στην εκπομπή το «Πρωινό» και αναφέρθηκε στο βιβλίο της λέγοντας πως είναι στιγμές από την παιδική της ηλικίας και καταλήγει μέχρι το σήμερα. Όπως είπε ο μεγάλος της φόβος ήταν ο θάνατος των γονιών της. «Και τελικά είδα ότι ζεις και μετά τον θάνατο των γονιών σου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κόντρα με τον Νίκο Κουρή, είπε ότι το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων της όπως είπε, ενώ εμφανίστηκε σίγουρη πως θα το κερδίσουν.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη δεν είχε πάει να κάνει τεστ DNA, που θα αποδείκνυε αν ο Νίκος Κουρής είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη. «Δεν έχω κανένα λόγο να κάνω τεστ DNA, είναι πολύ λυπηρό» είπε και πρόσθεσε ότι ο Νίκος Κουρής «έχει κάνει ρεζίλι τον πατέρα μου και εμάς, έχουμε γίνει κουτσομπολιό».

