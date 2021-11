Life

“The 2night Show”: Τρίτη με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Ξεχωριστή συντροφιά θα μας κρατήσουν το βράδυ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η παρέα του, από τον χώρο της Showbiz.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» τον αγαπημένο ηθοποιό Γιώργο Καραμίχο, που μόλις γύρισε από την Αμερική.

Πώς καταφέρνει να συνδυάζει τα γυρίσματα της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος» με τα υπερατλαντικά ταξίδια του; Ποια ιστορική παράσταση ετοιμάζει να ανεβάσει στην Αμερική και τι μήνυμα θέλει να περάσει με το συγκεκριμένο θεατρικό έργο; Τι άποψη έχει για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο και ποια τεχνική διδάσκει ο ίδιος στους μαθητές του;

Γιατί δέχτηκε αρνητικά σχόλια που εμφανίστηκε στο Gay Pride με τον γιο του; Πώς είναι σχέση του με την κόρη του, που ζει μόνιμα πια στη Δανία; Τέλος, μιλάει για τη σειρά «Ήλιος» που δεν αλλάζει μόνο ώρα προβολής, αλλά μεγαλώνει και το cast της με δυνατά ονόματα, όπως αυτό του Σταύρου Ζαλμά που από ότι φαίνεται έχει ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έρχεται στο «The 2Night Show» και συναντά τον Γρηγόρη που τις θέτει 15 καυτά ερωτήματα για θέματα που την αφορούν.

Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια απαντάει με ειλικρίνεια σε όλα, χωρίς κανένα δισταγμό. Από τη σχέση της με τον Snik, την κόντρα της με τη Βίκυ Καγιά, το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα, τη μάχη της με τη ζυγαριά έως και το ενδεχόμενο να υπάρχει νέο πρόσωπο στη ζωή της.

Τέλος, ο Γρηγόρης τής κάνει το τραπέζι και από ότι φαίνεται κανείς τους δε… μασάει να φάει!

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

