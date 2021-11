Πολιτική

Κορονοϊός: Μπακογιάννη - Φίλης μαζί για τα εμβόλια και την τρίτη δόση (βίντεο)

Τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη στον ΑΝΤ1, για την “μάχη” με το πολλαπλό μυέλωμα. Η κοινή προσπάθεια των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για να πειστούν πολίτες να κάνουν το εμβόλιο.

Για την κοινή προσπάθεια τους να πείσουν τους πολίτες να κάνουν τις πρώτες δόσεις του εμβολίου, αλλά και την τρίτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι έχουν αφήσει κατά μέρος την διάθεση για πολιτικές κορόνες και αντιπαραθέσεις και σχηματίσει «μέτωπο πειθούς» των ανεμβολίαστων πολιτών ή όσων έχουν δισταγμούς να κάνουν την «αναμνηστική» δόση.

Όπως είπαν στην διάρκεια της συζήτησης τους με τον Γιώργο Παπαδάκη, ακόμη και έναν άνθρωπο αν πείσουν, με τις παρεμβάσεις και τις κοινές εμφανίσεις τους, θα υπάρχει όφελος, κάνοντας πολλές φορές εκκλήσεις - ακόμη και μέσω παραδειγμάτων που ανέφεραν από τον περίγυρο τους - να εμβολιαστούν πολίτες κάθε ηλικίας, εγκυμονούσες, ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και διάφορες άλλες κατηγορίες, για τις οποίες οι επιστήμονες έχουν ανακοινώσει πως δεν υπάρχει το παραμικρό δεδομένο που θα δημιουργεί σκεπτικισμό αναφορικά με την εμβολιαστική θωράκιση τους έναντι του κορονοϊού.

Στην διάρκεια της συζήτησης, υπήρξαν και μικρές αιχμές από τον κ. Φίλη σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων και την ασφάλεια των μαθητών και των οικείων τους ή ορισμένων μελών της Επιτροπής των ειδικών, ωστόσο το μήνυμα που εξέπεμψαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό της κοινής προσπάθειας να πειστούν όσοι περισσότεροι πολίτες είναι δυνατόν, ώστε να εμβολιαστούν.

Μάλιστα, η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε ότι μια συνάδελφος της από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία δεν κατονόμασε, πρότεινα να υπάρξουν ομάδες με βουλευτές από όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, που με κοινές παρεμβάσεις και εμφανίσεις τους, να στείλουν ομόθυμο μήνυμα υπέρ των εμβολιασμών, με την βουλευτή της ΝΔ να λέει ότι θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία.

Ακόμη, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της θεραπείας για την αντιμετώπιση πολλαπλού μυελώματος, όπως η ίδια αποκάλυψε προσφάτως, είπε στον Γιώργο Παπαδάκη πως «όλα πάνε καλά» και ότι παραμένει «σταθερά αισιόδοξη» για την εξέλιξη της υγείας της.





