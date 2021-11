Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Ακύλας, η Μυρσίνη και spoiler για την Δρόσω (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από την “συμμαχία” του Ακύλα με την Μυρσίνη στο αποψινό επεισόδιο στις “Άγριες Μέλισσες” και spoiler για την εξέλιξη της σειράς του ΑΝΤ1.

Αποκλειστικές σκηνές από το συγκλονιστικό αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, που θα μεταδοθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”, την Τετάρτη.

Στην σκηνή που παρακολουθήσαμε, Ακύλας Μεγαρίτης και Μυρσίνη Σεβαστού μιλούν για την δολοφονία του Σέργιου και το μίσος της Μυρσίνης για τις αδελφές Σταμίρη, που οδήγησε στην επίθεση από τον αδελφό του Ακύλα, στην διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε από τον Μιλτιάδη.

Οι δυο τους δείχνουν να ταυτίζονται και να «συμμαχούν», αν και ο Ακύλας προσπαθεί να τηρήσει και αποστάσεις, μεμφόμενος την Μυρσίνη και τον Δούκα.

Ακόμη, ο Βαγγέλης Περρής, κάνοντας spoiler για την εξέλιξη της σειράς, αποκάλυψε ότι στα επόμενα επεισόδια θα παρακολουθήσουμε και την σύλληψη της Δρόσως.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Στη δεξίωση που πραγματοποιείται στο νυχτερινό κέντρο του Κωνσταντή και του Νικηφόρου, τα πράγματα κυλάνε ομαλά για τους προσκεκλημένους, όχι όμως για όλους. Ησυνύπαρξη του Δούκα και της Μυρσίνης με την Ασημίνα και τα παιδιά τους θα φέρει τριγμούς.

Ο Πέτρος γίνεται στόχος του Ακύλα, ενώ η αποκάλυψη ενός παράνομου δεσμού προμηνύει καινούρια προβλήματα. Μια ανίερη συμμαχία φαίνεται να γεννιέται κι ένας παλιός έρωτας σιγοβράζει ακόμα. Η Ελένη, αφού πληροφορείται τα δυσοίωνα νέα για τον Λάμπρο, επιδίδεται σ’ έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να τον γλυτώσει. Θα επισκεφθεί μια γυναίκα που θ’ αποδειχθεί η απόλυτη καταστροφή της.

