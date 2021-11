Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μονοκλωνικά αντισώματα: Οι πρώτες δόσεις έφθασαν στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες δόσεις του φαρμάκου κατά της COVID-19 παρέλαβε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), παρέλαβε σήμερα τις πρώτες παρτίδες δόσεων του φαρμάκου των εταιρειών Regeneron-Roche κατά της COVID-19, βασισμένο σε μονοκλωνικά αντισώματα. Συγκεκριμένα, παρελήφθησαν 2.000 δόσεις του εν λόγω φαρμάκου, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμβαση SANTE-C3-2020-091) για την προμήθεια της νέας θεραπείας.

Το φάρμακο διατίθεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το ΙΦΕΤ. Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου κινήθηκαν ταχύτατα, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξασφαλίσουν εγκαίρως τις δόσεις που αναλογούν στη χώρα μας. Το φάρμακο έχει αποθηκευτεί ασφαλώς σε ειδικά διαμορφωμένες υποδομές του Ινστιτούτου, έως ότου λάβει και τυπικά την απαραίτητη έγκριση για τη διάθεσή του.

Διευκρινίζεται ότι στόχος της συγκεκριμένης θεραπείας είναι η αποτροπή της επιδείνωσης της νόσου. H χορήγησή της θεραπείας στους νοσούντες θα πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που αναμένεται να προσδιοριστούν από τους αρμόδιους φορείς, ενώ το ΙΦΕΤ θα ακολουθήσει τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας για την αποτελεσματική διανομή και παράδοση των δόσεων.

Ο Ιωάννης Σωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ, δήλωσε σχετικά: «Το ΙΦΕΤ έδρασε άμεσα και αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει στη χώρα μας τις αναλογούσες δόσεις του φαρμάκου μονοκλωνικών αντισωμάτων. Το Ινστιτούτο, έχει διαχρονικά στο επίκεντρο της λειτουργίας του τον Έλληνα ασθενή και την προάσπιση της δημοσίας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τον κοινωνικό ρόλο του Ινστιτούτου και με απόλυτο αίσθημα ευθύνης προχωράμε στο μετασχηματισμό του σε έναν σύγχρονο φορέα παροχής καινοτομικών λύσεων στους τελικούς ωφελούμενους, τους Έλληνες ασθενείς».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιον Όρος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τους αντιεμβολιαστές μοναχούς

Κηφισιά: θρίλερ με πτώμα σε παρκάκι

Πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής