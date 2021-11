Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό: Δύο συλλήψεις

24χρονη κατήγγειλε ότι τη νάρκωσαν και τη βίασαν σε διαμέρισμα.

Στην σύλληψη δύο ανδρών, 31 και 33 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στην Ομόνοια, μετά από καταγγελία 24χρονης ότι τη νάρκωσαν και κατόπιν τη βίασαν.

Ειδικότερα, η νεαρή από τη Φινλανδία υποστηρίζει ότι έζησε τη φρίκη σε διαμέρισμα στην Ομόνοια, στις 6 Νοεμβρίου, όταν ακολούθησε γνωστό της άνδρα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, πάντα, εκεί λίγο αργότερα έφτασε ένας ακόμη άγνωστος σε αυτήν άνδρας.

Οι τρεις τους άρχισαν να πίνουν και κάποια στιγμή η κοπέλα ένιωσε έντονη αδιαθεσία, ώσπου από ένα σημείο και μετά δεν θυμόταν τίποτα, ενώ όταν συνήλθε πήγε στο ΑΤ Ομονοίας και κατήγγειλε τον βιασμό της.

Αμέσως άντρες της Αστυνομίας αναζήτησαν τους δύο άνδρες και τους συνέλαβαν. Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.

