Αρχαία Ολυμπία: Από την Times Square ως την Ταϊβάν και τη Νέα Ζηλανδία (εικόνες)

Η ψηφιακή αναβίωση της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Αρχαία Ολυμπία, κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ.





Από την αμερικανική Washington Post και τις εικόνες που προβλήθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης, και από τα μέσα ενημέρωσης στην Ταϊβάν και τη μακρινή Νέα Ζηλανδία, η ψηφιακή αναβίωση της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, χθες στην Αρχαία Ολυμπία, κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό εφιέρωμα του Associated Press, διάρκειας 7 λεπτών, προβάλλεται από χθες το βράδυ στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, όπως το BBC, και σε κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη σύντομη εκδοχή του βίντεο που δημοσιέυτηκε χθες στα social media, o Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει (για την συνεργασία με τη Microsoft) ότι χάρη στα «προηγμένα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, δίνουμε στους επισκέπτες την ευκαιρία να ταξιδέψουν 25 αιώνες πίσω στο χρόνο. Η δυνατότητά μας να αποκαθιστούμε ψηφιακά αρχαία μνημεία ανοίγει νέους ορίζοντες για το πώς μπορούμε να βιώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας».





Το έργο που εγκαινιάστηκε στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με τίτλο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος», επιτρέπει στους θεατές σε όλον τον κόσμο να εξερευνήσουν την Αρχαία Ολυμπία όπως ήταν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια μέσω διαδραστικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω περιήγησης στην ψηφιακή μορφή του ιστορικού χώρου σε υπολογιστή, καθώς και μέσω της έκθεσης του Microsoft HoloLens 2, που στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών.

Παράλληλα, αποκαθιστά ψηφιακά 27 μνημεία, μεταξύ αυτών το Στάδιο, τους ναούς του Δία και της Ήρας και το εργαστήριο του Φειδία, ενώ επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στους δρόμους του ιερού σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας.

Το έργο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Microsoft, με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας.

