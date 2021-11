Κοινωνία

Μετρό - Τραμ: αλλαγές στα δρομολόγια την Κυριακή

Αναλυτικά οι αλλαγές σε τραμ και μετρό που θα ισχύσουν και την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε μετρό και τραμ το Σαββατοκύριακο 13 -14 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ:

Ο σταθμός «Νίκαια» της Γραμμής 3 του μετρό θα παραμείνει κλειστός καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω τεχνικών εργασιών στην επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά. Οι σταθμοί «Νίκαια» και «Κορυδαλλός» θα συνδέονται μέσω της λεωφορειακής γραμμής 900.





Επιπλέον, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου από τις 8 έως τις 10 το πρωί τα δρομολόγια του τραμ θα διεξάγονται με τερματικό σταθμό τη στάση «Μηδείας-Μυκάλης», λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.