Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα λάβει μέρος σε τόσο υψηλό επίπεδο σε διεθνή συνάντηση για τη Λιβύη. Η πρόσκληση Μακρόν και η στάση της Τουρκίας.



Με τη συμμετοχή της Ελλάδας θα διεξαχθεί σήμερα στο Παρίσι η Διεθνής Διάσκεψη για τη Λιβύη.

Οι εργασίες της είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 16:00 ώρα Ελλάδος και από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν ότι η πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού να συμμετάσχει, συνιστά αναγνώριση της χώρας μας ως δύναμης περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Επίσης αναγνωρίζεται ο ρόλος της Ελλάδας στην πορεία προς τη σταθεροποίηση της Λιβύης, ως ο κοντινότερος γείτονας της μαζί με την Ιταλία και τη Μάλτα.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα λάβει μέρος σε τόσο υψηλό επίπεδο σε διεθνή συνάντηση για τη Λιβύη.

Την πρόσκληση απηύθυνε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Παρίσι στο τέλος Σεπτεμβρίου για την υπογραφή της ελληνογαλλικής συμφωνίας εγκαθίδρυσης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

H θέση της Ελλάδας, η οποία έχει εκφραστεί από τον πρωθυπουργό σε όλες τις διεθνείς επαφές του, είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εκλογών της 24ης Δεκεμβρίου, να εφαρμοστεί πλήρως η Συμφωνία Εκεχειρίας της 23ης Οκτωβρίου 2020 και να αποσυρθούν όλα τα ξένα στρατεύματα, οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι από τη Λιβύη το συντομότερο δυνατόν.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως η θέση αυτή περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες η γειτονική χώρα θα πετύχει την σταθεροποίηση και την πορεία προς την ομαλότητα, χωρίς παρεμβάσεις από τρίτους.

Ο πρωθυπουργός, άλλωστε και κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη τον περασμένο Απρίλιο, είχε καταστήσει σαφές στους συνομιλητές του ότι η δημιουργία τετελεσμένων με παράνομες συμφωνίες όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, θα επιφέρει συνέπειες στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Toυρκία δεν είχε ξεκαθαρίσει μέχρι χθες το μεσημέρι αν θα ελάμβανε μέρος στη Διάσκεψη και σε ποιο επίπεδο, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν είχε προεξοφλήσει μη συμμετοχή με πρόσχημα τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου και υποτιθέμενα του Ισραήλ, το οποίο πάντως ουδέποτε είχε προσκληθεί ή είχε πρόθεση να μετάσχει.

Ωστόσο τελικά η 'Αγκυρα απάντησε ότι θα εκπροσωπηθεί από τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Σεντάτ Ονάλ.

Η Διεθνής Διάσκεψη για τη Λιβύη αποτελεί γαλλική πρωτοβουλία η οποία συνδιοργανώνεται με τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιβύη (έχουν προσκληθεί ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου Μοχάμεντ Μένφι και ο πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά και φαίνεται ότι θα μετάσχουν και οι δύο) και τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ.

Στόχος της Διάσκεψης είναι η επίτευξη συμφωνίας των συμμετεχόντων που αφορά στο χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής εκλογών και στην αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, ενώ από αυτήν θα προκύψει ένα κείμενο Συμπερασμάτων, το οποίο μέχρι χθες το βράδυ βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων των ηγετών.

Η διάσκεψη, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, πραγματοποιείται ενόψει των γενικών εκλογών (προεδρικές και βουλευτικές) που πρόκειται να διεξαχθούν στη Λιβύη στις 24 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι Λίβυοι.

Οι χώρες που προσκλήθηκαν είναι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βερολίνου, οι νότιοι γείτονες της Λιβύης (Τσαντ, Νίγηρας και Σουδάν), καθώς και η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιορδανία, η Μάλτα, το Κατάρ και η Ισπανία.

Στο επίκεντρο της Διάσκεψης θα βρεθούν η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 23ης Οκτωβρίου 2020, η εφαρμογή του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ, σύμφωνα με την επιστολή πρόσκλησης, θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης, εντάσσοντάς τα στο περιφερειακό περιβάλλον της χώρας.

Εστάλησαν προσκλήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτο, Νίγηρα, Τσαντ, Σουδάν, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό (ως προεδρεύουσα της Αφρικανικής Ένωσης), Δημοκρατία του Κονγκό (ως προεδρεύουσα της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου της Αφρικανικής Ένωσης για τη Λιβύη), Κατάρ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κουβέιτ (ως προεδρεύουσα χώρα του Υπουργικού Συμβουλίου του Αραβικού Συνδέσμου), Ιορδανία, Τουρκία, Κίνα, ΗΠΑ , Ρωσία.

Μέχρι χθες είχαν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους οι Πρόεδροι της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Νίγηρα, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Μάλτας, της Τυνησίας, η καγκελάριος της Γερμανίας, οι αντιπρόεδροι των ΗΠΑ, του Τσαντ και της Ελβετίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ και της Ολλανδίας, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας G5 Sahel, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σ. Μισέλ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτικής της ΕΕ. Ζ. Μπορέλ, η αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις κα Di Carlo.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη ψευτογιατρού: Στο εδώλιο για δεκάδες θανάτους και απόπειρες ανθρωποκτονίας

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Καιρός: τοπικές νεφώσεις την Παρασκευή