Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λουκίδης: πεθαίνουν ασθενείς από “λάθη” στην νοσηλεία στο σπίτι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι επιστήμονες για το εμβόλιο της γρίπης, σε συνδυασμό με την τρίτη ή την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, αλλά και τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους.

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και Καθηγητής του ΕΚΠΑ και ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ερωτηθείς για τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού και έναντι της γρίπης, ο κ. Λουκίδης είπε ότι είναι σαφής επ΄ αυτού η ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού που εξεδόθη την Πέμπτη, επεσήμανε κι ο ίδιος ότι μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα σε διαφορετικό σημείο του σώματος (στο ένα μπράτσο το ένα και στο άλλο μπράτσο το άλλο εμβόλιο) ή με διαφορά, όπως ο ίδιος προσωπικά προτείνει, μίας εβδομάδας το ένα από το άλλο.

Όπως σημείωσε ο κ. Λουκίδης, «επειδή υπάρχει αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, προτιμούμε να γίνει πρώτα το εμβόλιο για τον κορονοϊό, για να χτίσουμε και το τείχος ανοσίας και μετά να κάνουμε το αντιγριπικό εμβόλιο».

Ακόμη, σε ότι αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είπε ότι «είναι δύσκολο κοινωνικό μέτρο. Θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στο πρώτο στάδιο των εμβολιασμών. Ωστόσο, αυτό το μέτρο, μαζί με αύξηση της τηλεργασίας που συνέβαλε στην ανάσχεση, αλλά και η χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, που βοήθησε αρκετά σε προηγούμενο χρόνο», όπως τόνισε θα μας βοηθήσει σημαντικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

Επεσήμανε ακόμη πως «η νοσηλεία στο σπίτι δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 ημέρες, καθώς συχνά γίνεται με «αμφίβολα» μέσα για την αντιμετώπιση της νόσου. Βλέπουμε ασθενείς να παίρνουν οξυγόνο στο σπίτι, ενώ πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Αυτός είναι επίσης ένας παράγοντας που αυξάνει την θνητότητα».

Από την πλευρά του, ο κ. Μανωλόπουλος τόνισε πως «το γεγονός ότι τα κρούσματα αυξάνονται δεν σημαίνει ότι τα μέτρα δεν δουλεύουν, απλώς θα χρειαστούν κάποιες ημέρες για να φανεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων».

Τόνισε πάντως πως, κατά την άποψη του, «τα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι άτολμα. Γίνονται μέτρα μόνο «φιλικά να πιέσω» ή «λίγο να ταλαιπωρήσω», που δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικά» και δεν θα οδηγήσουν σε σημαντική ανάσχεση της πανδημίας, προσθέτοντας πως «ένα πιο τολμηρό μέτρο είναι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων ή ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένους πολίτες»

Αναρωτήθηκε ακόμη, σχετικά με την συζήτηση για νέα μέτρα, «αν αποκλείσουμε τους ανεμβολίαστους από τα σούπερ μάρκετ, πως μπορούμε να τους δεχόμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς;».

Τέλος, επανέλαβε ότι μεταδίδουν τον κορονοϊό και οι εμβολιασμένοι, αλλά σε μικρότερο βαθμό, όπως και νοσούν πολύ ηπιότερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: Τετραπλάσιοι ασθενείς στις Παθολογικές Κλινικές

Δίκη ψευτογιατρού: Στο εδώλιο για δεκάδες θανάτους και απόπειρες ανθρωποκτονίας

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Χρήστος Μάστορας, η αδελφή του και η Βόρεια Ήπειρος (βίντεο)